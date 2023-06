USA o Prigožinovom pláne vedeli vopred. Spúšťačom nemal byť údajný raketový útok na jeho mužov

S odvolaním sa na anonymné zdroje o tom píšu denníky The New York Times a The Washington Post. Presné načasovanie akcie nebolo podľa nich ale jasné až do posledných hodín pred obsadením ruského vojenského velenia v Rostove na Done.

Výzva Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbu­re

Prigožinovou hlavnou motiváciou pre ozbrojenú akciu voči ruskému armádnemu veleniu a ministerstvu obrany podľa amerických médií nebol údajný raketový útok pravidelnej ruskej armády na pozície jeho žoldnierov, ale dlhotrvajúca antipatia, ktorú Prigožin voči predstaviteľom ruskej armády prechováva.

Táto nevraživosť vyvrcholila 10. júna po dobytí východoukrajinského mesta Bachmut, keď ruské ministerstvo obrany vydalo nariadenie, že všetci dobrovoľní bojovníci sa musia podpisom zmluvy podriadiť veleniu pravidelnej ruskej armády.

„Pre Prigožina bolo úplne vylúčené, aby vagnerovcov podriadil velenie (ministra obrany Sergeja) Šojgua,“ povedala NYT Taťjana Stanová, politologička z analytického centra Carnegie. Denník pripomína, že antipatia medzi Šojgouom a Prigožinom je vzájomná.

Americké rozviedky sa o Prigožinových zámeroch dozvedeli v polovici júna a obratom informovali Biely dom a ďalšie vládne orgány, píše WP. Podľa NYT sa o veci dozvedela aj úzka skupina lídrov Kongresu, a to vo štvrtok, keď tajné služby získali ďalšiu informáciu potvrdzujúcu, že vagnerovci chystajú ozbrojenú akciu vo vnútri Ruska.

Foto: Profimedia Jevgenij Prigožin Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin opúšťa centrálu ruského vojenského veliteľstva v Rostove na Done 24. júna 2023

Prigožin 5000 svojich mužov zastavil v sobotu len pár stoviek kilometrov pred Moskvou, keď sa podľa ruskej tlače podarilo bieloruskému vodcovi Alexandrovi Lukašenkovi dojednať návrat bojovníkov na základne. Prigožin sa podľa dohody údajne teraz odoberie do Bieloruska.

Americké politické vedenie svoje spravodajské informácie podľa zdrojov oboch amerických denníkov držalo v tajnosti, aby nedalo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi dôvod obviniť za prípadný puč Spojené štáty. Stredobodom amerických obáv bola nestabilita, ktorá by vznikla v krajine s jadrovými zbraňami prechádzajúcou vojenským prevratom, zhodujú sa denníky.

Prigožin, známy pod prezývkou Putinov kuchár, čelí v Spojených štátoch obvineniu z údajného zasahovania do prezidentských volieb v roku 2016. Okrem cateringu a vedenia žoldnierskej organizácie sa Prigožin venuje internetovej propagande zameranej proti Západu vo svojej Agentúre pre výskum internetu a rozširuje svoj vplyv v Afrike, kde uzatvára bezpečnostné kontrakty s tamojšími vládami, často výmenou za hodnotné ťažobné práva.