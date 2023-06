Mohli ruské jadrové zbrane padnúť Prigožinovi do rúk?

Vzbura šéfa vagnerovcov Jevgenija Prigožina rozpútala špekulácie, čo by sa stalo, keby sa dostal k ruským jadrovým zbraniam. Experti tvrdia, že je to zveličený problém, ale americké tajné služby o ňom intenzívne diskutovali.

Podľa denníka Washington Post spravodajské organizácie už približne dva týždne tušili, že Prigožin niečo chystá. Noviny s odvolaním sa na predstaviteľa vlády USA, ktorý si neželal byť menovaný, napísali, že panovali veľké obavy z toho, čo sa môže stať. Či ruský prezident Vladimir Putin zostane pri moci a čo by mohla znamenať akákoľvek nestabilita pre kontrolu ruského jadrového arzenálu. "V tomto smere bolo veľa otázok,“ uviedol vládny zdroj pre Washington Post, ktorý tvrdí, že hlavným zdrojom obáv bol scenár, že sa v Rusku začne občianska vojna.

"Chcete vedieť, kto má kontrolu nad jadrovými zbraňami, pretože sa obávate, že by po nich mohli ísť teroristi alebo hrozní ľudia ako čečenský vodca Ramzan Kadyrov, aby získali nástroj, ktorý môžu využiť. Mali by možnosť vydierať Západ a žiadať, čokoľvek by chceli. A možno by nehrali podľa rovnakých pravidiel ako Putin,“ citovala agentúra Reuters Daniela Hoffmana, bývalého vysokopostaveného predstaviteľa CIA, ktorý pôsobil ako šéf americkej tajnej služby v Moskve.

Prigožinovi ľudia v sobotu obsadili Rostov nad Donom a pohli sa smerom k Moskve. Šéf vagnerovcov kritizoval vedenie ruskej armády a následne jeho kroky označil Putin za zradu. Prigožin nakoniec oznámil, že svojich ozbrojencov sťahuje na základe dohody, ktorú sprostredkoval bieloruský diktátor Alexader Lukašenko.

Vagnerovcov, ktorí sa zapojili do rebélie, nebudú ruské úrady stíhať. Samotný Prigožin má odísť do Bieloruska.

Počas cesty vagnerovcov na Moskvu sa šírili správy, že žoldnieri smerujú aj k ruským jadrovým zariadeniam. Obavy znásoboval fakt, že sa zdalo, že prigožinovci čelili len minimálnemu odporu. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vyhlásil, že by bola ohrozená globálna bezpečnosť, keby sa atómovky dostali do rúk žoldnierom.

Bol to však v prvom rade odkaz Západu, aby sa nepostavil na Prigožinovu stranu. Experti zároveň pripomínajú, že skupina ako vagnerovci by mal len ťažko dokázala nejakým spôsobom jadrové zbrane použiť.

"Osobne si myslím, že je to posledná vec, ktorej by sa ľudia mali obávať,“ reagoval na sociálnej sieti Twitter na súvislosť Prigožinovej vzbury s atómovkami Nikolai Sokov, expert z Viedenského centra pre odzbrojenie a nešírenie zbraní hromadného ničenia.

Jasne sa k tomu vyjadril aj Pavel Podvig, šéf Projektu pre ruské jadrové sily v Ústave OSN pre výskum odzbrojenia.

"Môže ozbrojená skupina, ak sú vagnerovci, prevziať kontrolu nad niektorými ruskými jadrovými zbraňami a nejako ich použiť alebo odpáliť? Krátka odpoveď je nie, je to prakticky nemožné,“ napísal na Twitteri Podvig.

Špekulovalo sa, že by Prigožinovi ľudia mohli obsadiť jadrový sklad pri Voroneži. "Poznamenal by som, že lokalita Voronež-45 (známa ako Objekt 387 alebo Borisoglebsk) môže byť prázdna,“ reagoval na Twitteri Podvig s tým, že je však možné, že sú tam iné zbrane, napríklad rakety Iskander.

"Akékoľvek použitie či odpálenie jadrových zbraní by si vyžadovalo odblokovacie kódy PAL (bezpečnostné zariadenie na kontrolu prístupu pre jadrové zbrane). Predpokladám, že ich môže uvoľniť centrálne velenie. Potrebná by bola aj aktívna spolupráca s ľuďmi z 12. hlavného direktoriátu ministra obrany (kontroluje sklady a silá ruských jadrových zbraní),“ vysvetlil Podvig.