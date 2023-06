Ponížený Putin. Prigožinovo povstanie neuspelo, no ukázalo slabosť ruského režimu

Píšu o tom deň po Prigožinovej vzbure svetové médiá vo svojich komentároch. Denník The Wall Street Journal usudzuje, že sa Putinovi vypomstila vojna na Ukrajine, nedeľník The Sunday Times zase hovorí o ponížení ruského prezidenta.

"Povstanie jednotiek vagnerovcov vedené Jevgenijom Prigožinom je definitívnym potvrdením toho, ako katastroficky sa vojna na Ukrajine pre Putina vyvíja. Aj keď ruský vodca bude mať navrch v bitke proti vagnerovcom, je ťažké si predstaviť, že Putin môže také poníženie prežiť.

Jeho prestíž, jeho moc a dokonca aj jeho život sú teraz vydané napospas," napísal Gideon Rachman v denníku Financial Times. "Pred 15 mesiacmi stála armáda Vladimira Putina pred Kyjevom. Teraz ruský líder bojoval o to, aby udržal Moskvu,“ zhrnul komentátor.

Výzva Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbu­re

Video

Aj Peter Baker v denníku The New York Times dospel k záveru, že vzbura vagnerovcov je pre Putina najväčšou výzvou počas jeho vlády. „Krátke povstanie naznačuje, že Putinova moc je najviac oslabená od chvíle, keď sa pred viac ako dvoma desaťročiami dostal do úradu,“ píše.

Taliansky denník La Stampa chápe vzburu ako dôkaz, že Rusko zachvátil chaos, bulvárny britský nedeľník Suday Mirror má na prvej strane titulok „Teror sa obrátil proti diktátorovi, Putin balansuje na hrane“.

„Vojenské povstanie vo vlastnej krajine. Horší obrat mohlo Rusko, ktoré pôvodne plánovalo rýchle obsadenie Ukrajiny, postihnúť len ťažko. Putin Rusko a svoju vlastnú moc namiesto posilnenia destabilizoval,“ domnieva sa denník Neue Zürcher Zeitung.

Ďalší švajčiarsky denník Tages Anzeiger píše, že aj keď vzbura trvala krátko, nebude po nej nič rovnaké ako predtým. „Prezident vychádza z tejto drámy silne oslabený, ľudia sú zneistení,“ píše sa v komentári.