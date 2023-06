Prigožinova vzbura podľa Blinkena odhaľuje trhliny v ruskom vedení

„Priamo to napadlo Putinovu autoritu. Teda to nastoľuje skutočné otázky a odhaľuje skutočné trhliny,“ citovala Blinkena agentúra AFP. V rozhovore s televíziou CNN následne dodal, že „je príliš skoro na to povedať, kam to povedie“.

Blinken: Mocná ruská armáda? Je iba druhá najsilnejšia na Ukrajine

Video

Blinkenova séria rozhovorov priniesla prvé podrobnejšie vyjadrenie Washingtonu k rýchlemu vývoju z uplynulých dvoch dní, keď Prigožin vystupňoval svoju dlhodobú kritiku ruského ministerstva obrany v ozbrojené povstanie.

Neznámy počet žoldnierov z jeho skupiny po obsadení vojenského veliteľstva v Rostove na Done mieril na Moskvu, ešte v ten istý deň ale Prigožin vzburu odvolal po dohode s Kremľom, ktorú sprostredkoval bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Putin pritom predtým akciu označil za zradu a sľúbil tvrdé potrestanie účastníkov.

Čítajte viac Ponížený Putin. Prigožinovo povstanie neuspelo, no ukázalo slabosť ruského režimu

Americký prezident Joe Biden sa v sobotu k vývoju nevyjadril, zatiaľ čo Blinken iba uviedol, že je v blízkom kontakte so spojencami.

„Nemyslím si, že sme videli posledné dejstvo,“ povedal televízii ABC americký minister zahraničia. Čo sa stane s bojovníkmi Prigožinovej súkromnej armády, podľa neho nemožno v tejto chvíli povedať. Konflikt medzi vagnerovcami a Moskvou pritom označil za „internú záležitosť“ Ruska.

Americká tlač v noci na dnešok prišla s informáciou, že americké tajné služby o Prigožinovom zámere prejsť od kritiky k ozbrojenej akcii vedeli s predstihom a informovali o ňom najvyššie politické vedenie USA. Finálnym impulzom bolo podľa týchto zdrojov nariadenie ruského ministerstva obrany z 10. júna, podľa ktorého sa musia všetci dobrovoľní bojovníci podpisom zmluvy podriadiť veleniu pravidelnej ruskej armády.