Prigožin sľúbil odškodniť pozostalých po letcoch. "Hlupák z kolóny zostrelil všetko, čo vzlietlo," pripustil

Jevgenij Prigožin, majiteľ vojenskej spoločnosti Wagner Group, sa v sobotu 24. júna 2023 pozerá z vojenského vozidla na ulicu v Rostove na Done v Rusku, keď vychádza z oblasti veliteľstva Južného vojenského okruhu.

Zakladateľ súkromnej žoldnierskej armády je pripravený vyplatiť milióny rubľov rodinám ruských pilotov, ktorí počas sobotňajšej ozbrojenej vzbury zahynuli rukami jeho žoldnierov.

„Prigožin súhlasil s vyplatením 50 miliónov kompenzácií rodinám mŕtvych pilotov,“ informovala spravodajkyňa Prvého kanálu ruskej štátnej televízie Irina Kuksenková na komunikačnej platforme Telegram.

Podľa Kuksenkovej žoldnieri pri Voroneži zostrelili lietadlo Il-22 s 10 ľuďmi na palube. „Keď sa Prigožina už na veliteľstve južného vojenského okruhu pýtali, prečo, keďže toto lietadlo nie je určené na útok, ale vykonáva iné funkcie, povedal: ,Ten blázon péveočkár v konvoji zostrelil všetko, čo vzlietlo',“ tvrdí Kuksenková.

V kolóne vyše tisíc kusov vojenskej techniky 25-tisícovej žoldnierskej armády, ktorá v sobotu z južného Ruska smerovala na Moskvu a zastavila sa až 200 kilometrov pred jej bránami, keď Kremeľ sľúbil vzbúrencom beztrestnosť, boli popri tankoch a obrnených transportérov aj mobilné systémy protivzdušnej obrany.

Ruské médiá a vojnoví blogeri už cez víkend informovali, že počas pochodu na Moskvu Prigožinovi bojovníci zostrelili šesť helikoptér a lietadlo, na palube ktorého bolo prinajmenšom osem členov posádky.

Podľa telegramového kanála Fighterbomber zahynulo počas vzbury prinajmenšom 13 vojakov a ministerstvo obrany prišlo o tri helikoptéry Mi-8 MTPR, jeden vrtuľník Mi-8, jeden vrtuľník Ka-52 a Mi-35 a lietadlo Il- 22, maskované ako civilný Iľjušin-18.

Telegram Rybar, ktorý má blízko k ruskému ministerstvu obrany, uvádza, že vzdušné sily prišli o sedem strojov a „viac ako 20 letcov“.

„V priebehu dňa pri akciách vzbúreneckej Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti stratili [ruské vzdušné sily] sedem strojov, z ktorých päť nemalo žiadne zbrane. Medzi nimi sú tri vrtuľníky Mi-8 MTPR – špecializované nedostatkové helikoptéry na elektronický boj. Taktiež bolo zostrelené vzdušné riadiace stanovište založené na lietadle Il-18 s celou posádkou. <…> Pre porovnanie, od začiatku protiofenzívy sa ozbrojeným silám Ukrajiny nepodarilo zostreliť ani jedno naše lietadlo,“ píše Rybar. Telegramový kanál Kant podslušano zverejnil aj video s údajnými troskami vagnerovcami zostreleného lietadla.

Ruské ministerstvo obrany neinformovalo o vojenských stratách pri stretoch so žoldniermi. Prigožin vo vyhlásení o konci vzbury tvrdil, že súkromná armáda v sobotu nepreliala „jedinú kvapku krvi svojich bojovníkov“.

Predtým šéf vagnerovcov ozbrojenú vzburu zdôvodnil tým, že ruské armádne helikoptéry zaútočili raketami na tábor jeho bojovníkov a veľa ich zabili. Moskva toto obvinenie označila za lživé.

V sobotu ráno, pri obsadenom štábe južného vojenského okruhu v Rostove na Done, ruskému námestníkovi ministra obrany a zástupcovi náčelníka generálneho štábu Prigožin potvrdil, že vagnerovci už zostrelili tri helikoptéry. „Všetko zostrelíme, ak ich budete posielať,“ varoval ruských generálov.

Prezident Vladimir Putin v sobotu behom pár hodín zmenil názor na „potrestanie“ organizátorov a účastníkov vojenskej vzbury vagnerovcov, ktorým sa bez odporu podarilo ovládnuť vyše miliónové mesto Rostov na Done a prevziať kontrolu nad vojenskými objektmi Voronežskej a Lipeckej oblasti.

„Všetci, ktorí pripravili ozbrojenú vzburu, ponesú nevyhnutný trest,“ citovala agentúra RIA_Novosti z televízneho prejavu k národu, ktorý šéf Kremľa predniesol v sobotu ráno.

Podvečer, potom, čo bieloruský autokrat Alexandr Lukašenko sprostredkoval dohodu medzi vzbúrencami a Kremľom, Putinov hovorca podľa RIA-Novosti oznámil: "Trestné konanie proti Prigožinovi bude zrušené a on sám pôjde do Bieloruska. Zárukou, že Prigožin bude môcť odísť do Bieloruska, je slovo prezidenta Ruska“

Bojovníkov Vagnerovej skupiny „nikto nebude prenasledovať, berúc do úvahy ich zásluhy na fronte“, dodal Peskov.

„Bol tu vyšší cieľ: vyhnúť sa krviprelievaniu, vyhnúť sa vnútornej konfrontácii, vyhnúť sa stretom s nepredvídateľnými dôsledkami. V mene týchto cieľov <…> prezident Putin urobil príslušné rozhodnutia,“ vysvetlil kontroverznú milosť šéfa Kremľa jeho hovorca.