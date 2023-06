Nemecko chce do Litvy natrvalo vyslať asi 4-tisíc vojakov, aby posilnilo východné krídlo NATO

Nemecko chce do Litvy natrvalo poslať asi 4-tisíc vojakov, aby posilnilo východné krídlo NATO. Dnes to pri návšteve Vilniusu oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Podmienkou pre to je, aby vznikla potrebná infraštruktúra na ubytovanie príslušníkov bundeswehru a aby mali kde cvičiť