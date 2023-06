Bizarné "divadlo" z Ruska môže Ukrajincom pomôcť v protiofenzíve

Prigožinova víkendová „návšteva“ v Rostove na Done a panická snaha Rusov opevniť narýchlo Moskvu pred možným vpádom vagnerovcov privítali Ukrajinci „s potleskom“, píše portál idnes.cz. „Vojaci na frontovej línii to vnímajú pozitívne. Každý chaos a nesúlad na nepriateľovej strane je našou výhodou,“ hovorí hovorca východného velenia ukrajinskej armády Serhij Čerevatij.

Sociálne siete už obletelo video s veliteľom dronov prezývaným Maďar, ktorý si na sledovanie vzbury v Rusku priniesol riadnu zásobu popcornu.

Krátko po začiatku vzbury sa vyrojilo obrovské množstvo vtipov a takzvaných mémov zosmiešňujúcich ruského prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinskí predstavitelia chaos označovali za istý znak čoraz väčšej nestability ruského režimu.

Situácia sa už zrejme vyriešila dohodou, ktorú vyrokoval bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Prigožin pochod na Moskvu zastavil a súhlasil s exilom v Bielorusku. Spolu so zvyškom sveta si však ukrajinskí vojaci mohli dobre prezrieť, aké je Rusko zraniteľné. Sám Putin je teraz v očiach sveta slabý a zúfalý, keď sa dohodol aj s niekým, koho predtým nazval zradca.

Čítajte viac Ponížený Putin. Prigožinovo povstanie neuspelo, no ukázalo slabosť ruského režimu

Výzva Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbu­re

Video

Vzbura zrejme nijako zreteľne nepoznamenala ruské pozície na vojnovom fronte, Ukrajincom však môže dať potrebný impulz na to, aby dokázali zosilniť svoju protiofenzívu. Tá sa totiž vyvíja pomalšie, než vojenskí velitelia očakávali, píše ďalej portál.

„Krátkodobo to odviedlo pozornosť od vojny a odklonilo niektoré zdroje z frontu,“ opisuje víkendové udalosti v Rusku Nigel Gould-Davies z Medzinárodného inštitútu pre strategické záležitosti. „Z dlhodobého hľadiska to ukazuje na nedostatok jednoty vo vnútri ruských bojových síl. Pre ruskú morálku je to hrôza, pre veliteľov aj vojakov. Pre ukrajinskú morálku je to naopak veľmi dobré,“ dodáva.

Ukrajinské drony ničia ruské tanky

Video

„Všetci sú nadšení,“ hovorí päťdesiatročný Andrij Kvasnycja, ktorý bol zranený pri bojoch o Bachmut. „Volal mi kamarát a hovoril: ‚Andrij, už mnoho rokov nepijem, ale dnes mám dobrý dôvod sa napiť. ‚Je to ťažké, ale určite vyhráme,‘ myslí si.

Na ruských telegramových kanáloch zase rôzni blogeri nabádali ruských vojakov, aby sa aj naďalej sústredili na vojnu. „Bratia! Všetci, kto máte v rukách zbraň na línii kontaktu, pamätajte, že nepriateľ je hneď oproti vám,“ hovorí podľa agentúry AP jedna zo správ.

Ako vagnerovci pochodovali na Moskvu, námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová oznámila, že došlo k postupu v niekoľkých smeroch pozdĺž frontovej línie a že ruský postup ďalej na sever bol zmarený. „Slabosť nepriateľa je vždy príležitosťou, umožňuje nám využiť výhodu,“ povedala agentúre AP a dodala, že je príliš skoro hovoriť, či sa situácia v Rusku môže odraziť aj na tom, že Ukrajina získa vojenskú prevahu.