Bude Čaputová chýbať v českej politike? A dosiahne do NATO? Odpovedá politológ

Nakoľko vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej, že sa nebude opätovne uchádzať o post hlavy štátu, zarezonovalo v Česku? Venuje sa krajina tejto téme?

Myslím si, že to zarezonovalo. Vyplýva to aj z faktu, že Zuzana Čaputová je v Česku najznámejším a najpopulárnejším zahraničným politikom. Dá sa povedať, že z času na čas do českej politiky i vstúpila. Asi najviditeľnejšie to bolo, keď v januári prišla zablahoželať do Prahy vtedy zvolenému prezidentovi Petrovi Pavlovi. Čaputová síce bola vo svojich vyjadreniach týkajúcich sa Česka neraz pomerne zdržanlivá, ale bolo očividné, že sa usilovala udržať živú líniu vzťahov našich krajín. Je tu však jeden zaujímavý faktor, keď mala vplyv na politické dianie v Česku.

Aký?

Hovorím o prezidentskej kandidatúre Danuše Nerudovej. Vplyv popularity Čaputovej, a nazvime to genotyp liberálnej emancipovanej ženy, Nerudová vo voľbách využila. Na začiatku svojej kampane to dokázala predložiť médiám ako niečo, čo môže byť atraktívne a zaujímavé, čo sa dá pokladať za bonus. Nerudovej to v prieskumoch pomohlo. V českých pomeroch využila Čaputovej tieň a bol to jeden z najzaujímavejších momentov, ktorý sprevádzal prezidentskú kampaň. Inou vecou je, že v určitej chvíli sa od toho Nerudová začala dištancovať, pretože pre ňu prestalo byť výhodné vyzerať ako klon niekoho iného.

Väčšina Čaputovej mandátu sa odohrala v čase, keď bol v Česku prezidentom Miloš Zeman. Je to politik z inej časti politického spektra. No vzťahy Česka a Slovenska tým netrpeli, však?

Určite sa to tak dá povedať. Ako som vravel, Čaputová smerom k Česku nemala silné výroky, ktoré by mierili do vnútornej politiky. Občas sa tam niečo mihlo, ale to sa netýkalo priamo Zemana. No myslím si, že jej popularita Česku vyplývala aj z kontrastu medzi ňou a našou bývalou hlavou štátu. Samozrejme, rolu v tom hrajú aj silné historické vzťahy medzi krajinami. Ale podľa mňa v tom bol podstatnejší ten kontrast, ktorý sa týka správania Čaputovej a Zemana. Slovenskú prezidentku väčšina Čechov vníma ako niekoho, kto dôstojne reprezentuje svoju krajinu a zastupuje liberálny stredový a stredopravý politický priestor. Zeman bol zemitým politikom, ktorý mal niekedy vulgárne vyjadrenia a v mnohých veciach sa správal populisticky. Za zmienku stojí aj kontrast dobre vyzerajúcej dámy a starého muža na vozíku, ktorý tiež zohral svoju úlohu. Ak by som to mal vyjadriť obrazne, bola to tak trochu klasická variácia na krásku a zviera. Čaputová pre toto všetko bola pre mnohých Čechov prijateľnejšia ako ich vlastný exprezident. Chcem však zdôrazniť, že to neplatí všeobecne. Napríklad podľa prieskumu CVVM z júna minulého roka Čaputovej dôverovalo 60 percent Čechov, približne pätina mala opačný názor a 14 percent sa nevedelo k nej vyjadriť. Nepoznalo ju len niekoľko percent opýtaných.

Aká skupina Čechov sa k Čaputovej najviac prikláňa? Mladší ľudia?

Z toho, aké dáta z prieskumov sú dostupné, nie je úplne jasné, pre ktorú časť českej spoločnosti je Čaputová dôveryhodná a pre ktorú nie. Dá sa to však z rôznych verejne viditeľných reakcií vypozorovať. Určite máte pravdu, že pre mladšiu a povedzme liberálnejšiu časť Čechov je Čaputová ideálna prezidentka. Opakom sú voliči SPD, čo je strana Tomia Okamuru, a čiastočne to platí pre podporovateľov ANO Andreja Babiša. Okamura, teda líder subjektu, ktorý je krajne pravicový a populistický, je k Čaputovej extrémne kritický. Hovorí o nej, že je nebezpečná, ničí národný štát, je to vítačka migrantov a podobne. Zaujímavý je vzťah Babiša k Čaputovej. Príliš sa k nej nevyjadruje. Z toho, čo som zaregistroval, jej adresoval len malú kritiku po parlamentných voľbách v roku 2021 o zasahovaní do zloženia vlády na Slovensku, keď to porovnal s českým kontextom, kde to bolo bežné. No Babiš priamo na slovenskú prezidentku neútočil a správal sa zdržanlivo. Ak sa pozriem na pravicu a stred českého politického spektra, od ODS po Pirátov, ktorí predstavujú liberálny stred, táto scéna mala k Čaputovej pozitívny postoj. Niekedy sa na nej nájdu nejaké výnimky, ale sú to skôr úlety. Aktuálne je vyjadrenie českej ministerky obrany za ODS Jany Černochovej.

Čo povedala?

Vyjadrila sa k oznámeniu Čaputovej a vyhlásila, že z prvej línie sa neuteká, hoci na druhej strane Černochová slovenskú hlavu štátu ocenila. No výrok ministerky obrany spustil celkom výraznú debatu. Černochovú je zložité komunikačne riadiť. Dokázala sa pohádať aj s náčelníkom generálneho štábu. Nie je potrebné vnímať ju ako niekoho, kto reprezentuje typické postoje v stredopravej časti politického spektra.

Oslabí sa odchodom Čaputovej z úradu liberálnejší politický prúd v strednej Európe?

Čo sa týka Slovenska, je veľkou otázkou, kto ju nahradí. Šanca, že to bude niekto typovo podobný, nie je malá, ale predsa je to dosť neisté. Bol by som však opatrný pri hodnotení nejakého širšieho politického vplyvu, ktorý by mohla mať mimo Slovenska. Uvedomme si, že politická súťaž vyzerá v každej krajine regiónu inak. Faktor zahraničných politikov v nej hrá len malú rolu. Pozrime sa napríklad na Poľsko. Je jasné, že výsledok jesenných parlamentných volieb sa tam nebude odvíjať od toho, či na Slovensku bude prezidentkou Zuzana Čaputová. Jej rozhodnutie naozaj nie je potrebné preceňovať z hľadiska vplyvu mimo Slovenska.

Objavili sa špekulácie, že by sa Čaputová mohla stať novou generálnou tajomníčkou Severoatlantickej aliancie. Môže sa uchádzať o túto funkciu?

Zaznamenal som túto informáciu, ale pristupujem k nej veľmi opatrne. Výmena na čele NATO sa časovo neprekrýva s tým, keď by mala Čaputová skončiť v úrade. Mala by sa odohrať na jeseň, ale ona má pred sebou ešte rok ako prezidentka. Nepredpokladám, že by si to rozmyslela a odišla z funkcie skôr. Znamenalo by to aj to, že Slovensko by malo predčasné prezidentské voľby.

Keby však teoreticky funkciu v NATO dosiahla, bola by dobrou reprezentantkou strednej Európy, bola by vhodnou kandidátkou? Pýtam sa preto, lebo v aliancii sa debatuje o tom, že na jej čele by mohla stáť žena z takpovediac východného krídla.

Úprimne povedané, vôbec si nespájam prezidentku Čaputovú s nejakými skúsenosťami, ktoré sa týkajú vojensko-bezpečnostných štruktúr. Na druhej strane je výber šéfa aliancie do veľkej miery politická záležitosť. Môžeme však diskutovať o tom, čo bude Čaputová robiť, keď v úrade skončí. Jej predchodca Andrej Kiska si založil stranu, ale Slovensko bude vyberať parlament už koncom septembra, teda tento model nenaplní. Aspoň nie v najbližších voľbách. Podľa mňa však nie je úplne vylúčené, že sa Čaputová nejakým spôsobom bude v slovenskej politike naďalej angažovať.