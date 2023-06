Kyjev: Izrael je proruský, Netanjahu rozpráva nezmysly

Premiér Benjamin Netanjahu naznačil, že zbrane z Ukrajiny končia v rukách nepriateľov Izraela. Kyjev na to reagoval tvrdou kritikou. Ukrajinská ambasáda v Izraeli označila postoje Netanjahuovej vlády za jasne proruské.

„Kým ľudia na Ukrajine vrátane početnej židovskej komunity krvácajú pod náporom ruských rakiet a iránskych bezpilotných lietadiel, izraelské vedenie, skrývajúce sa za verbálnu demagógiu o svojej neutralite, (aj keď ju už neskrýva), aktívne nadväzuje vzťahy s Ruskou federáciou,“ uviedlo ukrajinské veľvyslanectvo.

Spôsobili to Rusi. Porovnajte si Bachmut pred a po invázii Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Netanjahuove slová o zbraniach označila ambasáda za úplne fiktívne a špekulatívne. Podľa denníka Haarec je to najtvrdšia kritika Izraela, odkedy vlani vo februári Rusko spustilo veľkú inváziu na Ukrajinu.

„V skutočnosti sa takzvaná neutralita izraelskej vlády v praxi považuje za jasný proruský postoj,“ vyhlásila ambasáda. Veľvyslanectvo pripomenulo, že namiesto uvalenia sankcií na „teroristickú krajinu, ktorá každodenne pácha vojnové zločiny“, Izrael zvýšil svoj bilaterálny obchod s Moskvou po minuloročnej invázii na Ukrajinu a premiér Netanjahu sa opakovane pokúšal ospravedlniť svoju úplnú nečinnosť pri poskytovaní obrannej pomoci Ukrajine.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že vzhľadom na reakciu Kyjeva sa chystá predvolať si ukrajinského veľvyslanca Evhena Kornijčuka. Šéf diplomacie Eli Cohen uviedol, že vyhlásenie ambasády je neakceptovateľné.

Kornijčuk pre Haarec povedal, že Kyjev zaskočil Netanjahuov rozhovor pre denník Jerusalem Post, v ktorom sa premiér sťažoval, že akékoľvek systémy, ktoré idú na Ukrajinu, môžu byť použité proti Izraelu, pretože by mohli padnúť do iránskych rúk. „Je to úplný nezmysel,“ reagoval Kornijčuk.

Kyjev tiež pripomenul, že izraelská vláda väčšinou mlčí, keď Rusko používa proti Ukrajine antisemitské vyjadrenia. Šéf Kremľa Vladimir Putin nedávno označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za hanbu pre ľudí židovskej viery a opäť zopakoval výmysly, že Ukrajina je v rukách neonacistov.