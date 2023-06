Hlupák Prigožin? Nie, všetko mal premyslené. Jeho vzbura otriasla Putinovou pevnou pozíciou

Zvrhnutie Kremľa Prigožinom by pre Ukrajinu nebolo zaručene dobrou správou, tvrdí v podcaste denníka Pravda vojenský analytik Matej Kandrík z Adapt Institute.

Hoci je aktívna fáza vzbury Jevgenija Prigožina uzatvorená, v najbližších dňoch ešte môžeme pozorovať jej dôsledky, predpovedá vojenský analytik Matej Kandrík. „Možno budeme vidieť padať nejaké hlavy v bezpečnostných zložkách. Keď sa budú hľadať zodpovední za to, čo sa udialo. Z tohto hľadiska by som to nepovažoval za uzatvorenú kapitolu,“ hovorí.

Prekvapivé ťaženie Prigožina na Moskvu a ešte prekvapivejšie stiahnutie vagnerovcov 300 kilometrov pred ňou, v tejto chvíli vyvoláva viac otázok ako odpovedí. Analytik si je však istý v tom, že u zločinca a šéfa žoldnierov nešlo o žiadny nepremyslený akt v afekte. „Tá akcia bola rozhodne pripravovaná mesiace dopredu. Nešlo o žiadne akty horúcich hláv, ktoré sa v tú noc rozhodli, že hurá, ideme na Moskvu,“ tvrdí Kandrík.

A hoci je ešte ťažké určiť kto vzburou a jej koncom získal a kto stratil, isté je to, že Vladimír Putin prišiel o povesť neohrozeného vodcu, ktorý ako špička mocenskej pyramídy pevnou rukou ovláda všetko, čo sa v krajine deje. „To je enormné rozkývanie jeho pozície a keď sme pred pár mesiacmi ani len neuvažovali o tom, že by ruské prezidentské voľby mohli mať iný výsledok ako víťazstvo Vladimíra Putina, dnes je situácia omnoho komplexnejšia,“ dodáva analytik Kandrík.

Prečo Ukrajinci viac nevyužili príležitosť víkendovej ruskej vzbury na výraznejšiu protiofenzívu? Aký vplyv môže mať táto udalosť celkovo na vojenskú agresiu Rusov na Ukrajine? A bolo by odstránenie ruského vojenského vedenia pre Ukrajincov a západ vôbec dobrou správou? Vypočujte si podcaste denníka Pravda.

Ďalšie podcasty Pravdy