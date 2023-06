Lukašenko: Uviedol som armádu do plnej bojovej pohotovosti. Nikto proti tomu neprotestoval

Lukašenko je hlavným spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten čelil krátkej ozbrojenej vzbure, na čele ktorej stál šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin.

Prigožin žiadal, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done Video Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin na veliteľstve Južného vojenského okruhu žiadal, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done, ktorý obsadil so svojimi žoldniermi.

„Nebudem skrývať, že bolo bolestivé sledovať udalosti, ktoré sa odohrali na juhu Ruska,“ uviedol Lukašenko. „Vydal som všetky rozkazy na to, aby bola armáda kompletne pripravená na boj. Nikto, ani usmrkanci na telegramových kanáloch, proti tomu neprotestoval. Armáda, všetky ozbrojené sily, vrátane polície a špeciálnych jednotiek, boli do poludnia uvedené do plnej bojovej pohotovosti,“ povedal Lukašenko.

Vytrvalé spory medzi vagnerovcami a ruskou armádou boli zle riešené a vyvolali víkendovú konfrontáciu, povedal podľa agentúry AFP Lukašenko novinárom. Priznal, že sa situácia vymkla z rúk a dodal, že „v tomto príbehu nie sú žiadni hrdinovia. “

Vzburu vagnerovcov ukončila v sobotu večer dohoda medzi Putinom a Prigožinom, ktorú podľa ruských médií sprostredkovať Lukašenko. Putin v pondelok povedal, že členovia Vagnerovej skupiny sa buď môžu presunúť do Bieloruska, kam mal podľa Kremľa na základe sobotňajšej dohody doraziť aj Prigožin, alebo vstúpiť do ruskej armády. Podľa bieloruskej skupiny Hajun, ktorá monitoruje pohyby ruských síl, Prigožinovo lietadlo dnes pristálo pri Minsku.