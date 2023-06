Neútočte na Rusko, žiadal Západ od Kyjeva počas Prigožinovej vzbury

"Odkaz znel: nerozkývajte loď… Toto je vnútorná záležitosť Ruska,“ povedal pre CNN nemenovaný západný predstaviteľ.

Táto výzva podľa jeho slov smerovala do Kyjeva na úrovni ministrov zahraničných vecí, ich námestníkov a veľvyslancov.

„Spojenci varovali Ukrajincov, aby neprovokovali situáciu: Využite príležitosti na území Ukrajiny, ale nezapájajte sa do vnútorných vecí a neútočte na vojenské ciele v Rusku, “ prezradil západný predstaviteľ.

Obavy Západu súviseli s tým, že v prípade útokov, ktoré by pomohli žoldnierskej armáde Jevgenija Prigožina, by Kremeľ začal Ukrajinu a západné krajiny považovať za hrozbu pre ruskú suverenitu. „To je to, čo Rusi vždy chceli, dokázať, že existujú hrozby pre ruskú suverenitu,“ zdôraznil zdroj.

Prigožin žiada, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done Video

Moskva opakovane obviňuje Ukrajinu z útokov na pohraničné regióny, energetické a vojenské zariadenia, ako aj z útokov bezpilotných lietadiel, a to aj na Kremeľ.

Faktom je, že o podobných akciách cez víkend neboli žiadne správy. Naopak, na domácom bojisku sa Kyjev pochválil novými úspechmi. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského ukrajinské sily v pondelok postúpili vo všetkých oblastiach bojov. „Naši vojaci dnes vo všetkých sektoroch pokročili. Je to šťastný deň,“ vyhlásil Zelenskyj vo svojom nočnom videoposolstve.

Na pozadí Prigožinovej rebélie a jeho sobotňajšieho „pochodu spravodlivosti“ na Moskvu krajiny G7 horlivo diskutovali o možných dôsledkoch tejto udalosti, vrátane jadrovej hrozby, píše denník Financial Times s odvolaním sa na dobre informované zdroje.

Vzbura podľa nich odhalila nedostatok konsenzu na Západe v otázke konečného cieľa podpory Ukrajiny vo vojne. „[Víkendové udalosti] jasne ukázali, že nie je zhoda na výsledku toho, čo sa stane s Ruskom, ak Ukrajina vyhrá túto vojnu,“ uviedol západný predstaviteľ pre Financial Times.

Prigožinova rebélia sa začala v piatok 23. júna večer, keď šéf vagnerovcov obvinil ministerstvo obrany z útoku na tábor žoldnierov a prisľúbil odpoveď. V pondelňajšom audiozázname, ktorý zverejnila jeho tlačová služba, tvrdil, že pri tomto raketovom a delostreleckom ostreľovaní zahynulo až tridsať jeho bojovníkov. Vagnerovci vzápätí prevzali kontrolu nad miliónovým juhoruským mestom Rostov na Done aj veliteľstvom južného vojenského okruhu, odkiaľ Moskva riadi agresiu proti Ukrajine. V sobotu večer, keď boli žoldnieri 200 kilometrov od hlavného mesta, Prigožin oznámil návrat bojovníkov do poľných táborov.

Putin v pondelok večer v prejave k národu potvrdil, že vagnerovci aj so svojim vedením sa môžu beztrestne odsunúť do Bieloruska. Federálna bezpečnostná služba v utorok oznámila, že zastavila trestné stíhanie organizátorov ozbrojenej vzbury. Vagnerovci zase potvrdili, že začnú odovzdávať svoju ťažku vojenskú techniku ruskej armáde.

Výzva Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbure Video

Šéf Kremľa v pondelňajšom prejave neobvinil z podnecovania Prigožinovej vzbury či zo zasahovania do víkendových udalostí v Rusku ani Kyjev ani Západ. Spomenul však, že „nepriatelia Ruska – neonacisti v Kyjeve a ich západní patróni i všemožní vlastizradcovia chceli, aby sa ruskí vojaci navzájom zabíjali“ a aby sa ruská spoločnosť „rozdelila, zadusila krvavými občianskymi spormi“. „Mädlili si ruky, snívali o tom, že sa pomstia za svoje zlyhania na fronte a počas takzvanej protiofenzívy, ale prepočítali sa,“ povedal Putin v prejave, ktorého prepis zverejnil portál Meduza.

Americký prezident Joe Biden zdôraznil, že americké úrady nemajú nič spoločné s 24-hodinovou vzburou vagnerovcov.

„Jasne sme dali najavo, že nie sme zapletení, nemáme s tým nič spoločné. Je to súčasť boja v rámci ruského systému,“ citovala z Bidenovho vyhlásenia televízia CNN.

Šéf Bieleho domu dodal, že s tímom pre národnú bezpečnosť sledoval vývoj v Rusku a diskutoval prostredníctvom zoomu s kľúčovými spojencami. Spojenci sa podľa neho rozhodli, že ruskému prezidentovi neposkytnú zámienku na to, aby z toho, čo sa stalo, obviňoval Západ alebo NATO.

"Ešte je priskoro robiť jednoznačný záver o tom, kam to smeruje. Konečný výsledok toho všetkého sa ešte len uvidí,“ povedal prezident USA.

Biden dodal, že cez víkend obšírne hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ubezpečil ho, že bez ohľadu na situáciu v Rusku budú USA naďalej podporovať obranu, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.