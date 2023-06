Vagnerovci sú v Bielorusku, Lukašenko to potvrdil. Prehováral Putina na rokovanie, on to však odmietol

„Záruky bezpečnosti, ktoré sľúbil (Vladimir Putin), boli poskytnuté. Vidím, že Prigožin už lieta svojím lietadlom. Áno, naozaj je v Bielorusku,“ povedal Lukašenko pri povyšovaní bieloruských generálov. „Ako som sľúbil, či (žoldnieri) chcú u nás stráviť nejaký čas, tak pomôžeme. Samozrejme na ich účet,“ dodal podľa štátnej agentúry Belta.

Už skôr sa objavili správy, že Prigožinovo lietadlo pristálo na vojenskom letisku pri Minsku, ale samotná jeho prítomnosť v krajine doteraz nebola jednoznačne potvrdená. Prigožinovým žoldnierom dal Putin na výber, aby buď podpísali kontrakt s ministerstvom obrany o službe v ruskej armáde, alebo aby sa pridali k Prigožinovi v Bielorusku.

Čítajte aj Putin vagnerovcov potrebuje, zrejme sa ich pokúsi zaradiť pod armádu

Vagnerovci by sa podľa Lukašenka mali s bieloruskými vojakmi podeliť o svoje skúsenosti z bojov. „Ak k nám ich velitelia prídu, pomôžu nám. Majú skúsenosti. Boli v prvej línii, v útočných oddieloch. Povedia nám, čo je teraz dôležité. Budú hovoriť o zbraniach: aké dobre fungovali a aké nie. A tiež o taktike, ako útočiť, ako sa brániť. To je neoceniteľné. To by sme si od vagnerovcov mali vziať,“ povedal Lukašenko.

Bieloruský líder dnes tiež vyhlásil, že v čase vzbury prehováral Putina na rokovania s Prigožinom, čo ruský prezident spočiatku odmietal ako zbytočné a trval na „tvrdom riešení“ problému. „Najnebezpečnejšia nebola samotná situácia, ale to, ako sa mohla vyvíjať a jej následky,“ poznamenal Lukašenko. Dodal, že navrhol Putinovi, aby neponáhľal s likvidáciou vzbúrencov, a ďalej naliehal na rokovania s Prigožinom, pretože sa chcel vyvarovať krviprelievania.

Putin sa stretol so 'silovikmi', bol tam aj Šojgu Video

Odvahu v danej situácii, ktorú v Moskve spočiatku „podcenili a potom dúfali, že sa vyrieši sama“, podľa neho prejavili šéfovia oboch komôr ruského parlamentu Valentina Matvijenková a Vjačeslav Volodin, patriarcha Kirill „a už len pár ľudí“. Na zásah v Rusku bola ale vraj pripravená bieloruská brigáda a v bojovej pohotovosti boli aj ďalšie bezpečnostné zložky, tvrdil Lukašenko.

Čítajte aj Neútočte na Rusko, žiadal Západ od Kyjeva počas Prigožinovej vzbury

Ukrajinská pohraničná stráž podľa svojho hovorcu doteraz nezaznamenala, že by v Bielorusku vznikali tábory pre ruských žoldnierov, ale tento variant nemožno vylúčiť. Situáciu v susednej krajine tiež aktívne sleduje ukrajinská rozviedka, uviedla agentúra Unian. Pripomenula, že na sociálnych sieťach pôsobiaci prokremeľský spravodajský kanál Rybar v pondelok večer tvrdil, že žoldnieri údajne vstúpili do Bieloruska aj so svojimi zbraňami a bojovou technikou.

Lukašenko dnes uviedol, že Bielorusko ponúklo opustenú vojenskú základňu. „Prosím, máme tu plot, máme tu všetko, postavte si tu svoje stany,“ povedal. Dodal, že sa neplánuje otvorenie náborových kancelárií vagnerovcov v krajine.

Susedia Bieloruska z NATO posilniť svoju bezpečnosť

Poľsko, Litva a Lotyšsko kvôli možnému presunu žoldnierskej Vagnerovej skupiny do Bieloruska vyzývajú NATO, aby posilnilo svoju východnú hranicu. Dnes do Bieloruska priletel šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin a po sobotňajšej vzbure majú aj jeho vojaci možnosť sa k nemu v tejto krajine pridať.

„Tento krok treba hodnotiť z bezpečnostného hľadiska. Videli sme, čo títo žoldnieri dokážu, "povedal dnes lotyšský minister zahraničia Edgars Rinkévičs. Jeho litovský kolega Gabrielius Landsbergis upozornil, že rýchlosť, s akou kolóny vagnerovcov v sobotu postupovali smerom k Moskve, ukazuje, že je potrebné posilniť obranu baltských krajín. Žoldnieri by sa podľa neho cez bieloruské územie k ich hraniciam boli schopní dostať za osem či desať hodín. Presun Prigožina a možné premiestnenie jeho skupiny "vytvára nestabilnejšie, nepredvídateľnejšie podmienky v našom regióne“, povedal šéf litovskej diplomacie.

Tiež poľský prezident Andrzej Duda dnes uviedol, že „sa de facto koná relokácia ruských síl, Vagnerovej skupiny a jej šéfa Prigožina do Bieloruska“. Pre Poľsko to sú „veľmi negatívne signály“, o ktorých chce hovoriť so svojimi spojencami v NATO.

Vo Vilniuse sa budúci mesiac koná summit NATO. Ministri zahraničia Litvy a Lotyšska dnes o bezpečnosti v Pobaltí rokovali v Paríži, poľský prezident Duda sa vydal do Holandska. Presviedčajú svojich partnerov v západnej Európe o potrebe ďalšieho posilnenia východného krídla aliancie. „Vidíme, čo sa deje na východe,“ povedal Duda s odkazom na ruskú inváziu na Ukrajinu aj na Prigožinov pochod na Moskvu, ktorý však ešte v sobotu večer zastavil s cieľom zabrániť „prelievaniu ruskej krvi“.

Nemecký minister obrany Boris Pistorius v pondelok oznámil, že v Litve bude na stálo rozmiestnená brigáda bundeswehru o sile asi 4000 vojakov. Landsbergis dnes v Paríži povedal, že Francúzsko by mohlo pomôcť s protivzdušnou obranou.