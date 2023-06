ONLINE: Šéf NATO: Nepodceňujme silu ruskej armády

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal Jurija Huseva z funkcie šéfa štátneho zbrojárskeho koncernu Ukroboronprom. Husev zastával tento post od decembra 2020. Agentúra DPA sa odvolala na výnos zverejnený v utorok neskoro večer.

Ukrajinské médiá uviedli, že jeho nástupcom bude 31-ročný Herman Smetanin, ktorý vedie závod na výrobu obrnených vozidiel v meste Charkov.

Zelenského úrad zatiaľ túto informáciu oficiálne nepotvrdil.

Denník Ukrajinská pravda informoval, že Husev je zodpovedný za zlyhanie raketového programu. Kyjev sa doteraz spoliehal najmä na rakety svojich západných spojencov, píše DPA.

5:50 Šéf NATO Jens Stoltenberg v utorok varoval, že po víkendovej vzbure žoldnierov ruskej Vagnerovej skupiny by sa nemala podceňovať sila ruskej armády. Uviedli to v noci na stredu agentúry AP, AFP a Reuters.

Litovský prezident Gitanas Nauséda uviedol, že susedné krajiny budú čeliť zvýšenému nebezpečenstvu, ak Vagnerova skupina nasadí svojich „sériových vrahov“ v Bielorusku.

Podľa Stoltenberga je ešte skoro robiť nejaké závery o dôsledkoch toho, že sa šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin presunul do Bieloruska a čo urobí on alebo niektoré z jeho jednotiek.

„Poslali sme jasný odkaz Moskve a Minsku, že NATO je tu na to, aby chránilo každého spojenca, každý centimeter územia NATO,“ povedal generálny tajomník NATO po pracovnej večeri s predstaviteľmi siedmich členských krajín Aliancie.

Pripomenul, že NATO už posilnilo svoje východné krídlo. „A na nadchádzajúcom summite (vo Vilniuse) budú prijaté ďalšie rozhodnutia s cieľom ešte viac posilniť našu kolektívnu obranu,“ dodal.

Prigožin v utorok priletel do Bieloruska po tom, čo tamojší prezident Alexandr Lukašenko sprostredkoval dohodu, ktorou sa ukončila vzbura žoldnierov v Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že bojovníkom vagnerovcov bude ponúknutá možnosť presídlenia do Bieloruska.

Holandský premiér Mark Rutte, ktorý utorkovú večeru usporiadal, odmietol Putinove tvrdenia, že Západ chce, aby sa Rusi navzájom zabíjali. „Vyvraciam to, čo Putin včera naznačil, že my na Západe chceme, aby Rusko upadlo do domáceho chaosu – naopak, nestabilita v Rusku vytvára nestabilitu v Európe,“ dodal.