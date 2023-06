Hlavná časť protiofenzívy Ukrajiny ešte len príde, všetci to uvidia. Víťazstvo je na dosah, uisťuje ukrajinský minister

Oslobodenie viacerých dedín ukrajinskými silami v posledných týždňoch ešte nie je hlavnou udalosťou plánovanej ukrajinskej protiofenzívy, povedal denníku Financial Times ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Ubezpečil zároveň, že hlavná časť ukrajinského ťaženia neprejde bez povšimnutia.

Médiá vrátane stanice CNN v posledných dňoch písali, že ukrajinský postup je pomalší a ruská obrana efektívnejšia, ako sa očakávalo.

„Keď sa to stane, uvidíte to všetci,“ povedal Reznikov. Hlavné ukrajinské armádne rezervy, vrátane väčšiny brigád so zahraničným výcvikom a vybavených modernými zbraňami dodanými krajinami NATO, budú podľa ukrajinského ministra ešte nasadené.

Ukrajinské drony ničia ruské tanky Video Ukrajinské drony zničili tri ruské tanky pri Kurdjumivke v Doneckej oblasti. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ukrajina počas protiofenzívy podľa informácií britského ministerstva obrany zatiaľ oslobodila asi 300 kilometrov štvorcových územia, teda približne dvojnásobok toho, čo Kyjev oficiálne oznámil. Určité územné zisky generálny štáb ukrajinskej armády nezverejňuje, aby neohrozil ukrajinských vojakov, potvrdil v rozhovore Reznikov.

Rovnako Rusi podľa neho o niektorých stratách svoje vedenie neinformujú, pretože majú obavy z reakcie nadriadených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však minulý týždeň pripustil, že postup je zatiaľ pomalší, ako by si mnohí želali.

Ofenzíva pokračuje, Ukrajinci chvália britské tanky Video Ukrajinské ministerstvo obrany sa poďakovalo Londýnu za podporu a dodávky tankov Challenger 2 a delostreleckých systémov AS90. / Zdroj: Britské ministerstvo obrany

Reznikov v rozhovore s britským denníkom tiež poukázal na zraniteľnosť režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorú podľa neho dokladá nedávna vzbura šéfa žoldnierov Jevgenija Prigožina proti ruskému armádnemu veleniu. Ukrajinský minister obrany verí, že ruské problémy sa budú ďalej kopiť a prehlbovať.

„Vďaka tomu si Západ uvedomuje, že do Ukrajiny investuje z nejakého dôvodu, že ukrajinské víťazstvo je úplne reálne a nastane čoskoro,“ podčiarkol Reznikov.