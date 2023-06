Je vojna. Rusi Stoltenberga z NATO domov nepustia

Zabudnite na ženu z východného krídla. Vyzerá to tak, že v Severoatlantickej aliancii nebudú žiadne zmeny a generálny tajomník Jens Stoltenberg bude pokračovať na jej čele. Minimálne ešte rok.

Ešte začiatkom júna sa zdalo, že všetko bude inak. "Zameriavam sa na to, aby som viedol alianciu v časoch plných výziev, keď riešime vojnu na Ukrajine. Plánujem ukončiť svoj mandát túto jeseň, tak ako sa predpokladá,“ povedal Stoltenberg v rozhovore pre Pravdu, keď 6. júna navštívil Bratislavu v rámci summitu Bukureštskej deviatky.

Teraz však portál Euractiv uviedol, že výmena na čele NATO sa odkladá. Odvoláva sa pritom na štyri diplomatické zdroje z prostredia aliancie. "Je pravdepodobné, že jeho mandát predĺžia v najbližších dňoch, pričom formálne vyhlásenie sa očakáva pred summitom,“ napísal Euractiv o Stoltenbergovi.

Zdroj z ministerstva obrany jednej z krajín NATO pre Pravdu potvrdil, že je to naozaj najpravdepodobnejší scenár. V každom prípade by členské krajiny aliancie chceli túto tému uzavrieť. Určite ju chcú mať vybavenú do summitu organizácie, ktorý sa koná 11. a 12. júla vo Vilniuse.

Stoltenberg je na čele NATO od októbra 2014. Mandát mu už členské krajiny dva razy predĺžili aj vzhľadom na ruskú vojnu proti Ukrajine. Momentálne je druhým najdlhšie slúžiacim generálnym tajomníkom aliancie. Nie je však pravdepodobné, že by prekonal historický rekord Holanďana Josepha Lunsa, ktorý alianciu riadil viac ako 12 rokov (1971–1984). Naopak, iba rok a tri dni NATO v 90. rokoch viedol Belgičan Willy Claes, ktorý musel odstúpiť pre korupčný škandál.

"Bývalý nórsky premiér našiel vo svojom prístupe k funkcii dobrú rovnováhu medzi tým, že je tajomníkom a že je takpovediac generálom, čo znamená, že je diplomatom, manažérom a lídrom, ktorý preberá iniciatívu a vyvíja tlak na členské krajiny,“ povedal pre Pravdu o Stoltenbergovi Karsten Friis z Nórskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy.

Podľa experta má súčasný šéf rešpekt medzi mnohými aliančnými krajinami nielen pre koordináciu reakcie NATO na ruskú vojnu proti Ukrajine. "To, ako musel Stoltenberg zvládať amerického prezidenta Donalda Trumpa, bolo možno rovnako náročné,“ pripomenul Friis.

V súvislosti so zmenou lídra aliancie sa veľa hovorí, že nastal čas, aby túto funkciu konečne zastávala žena a že by bolo dobré, keby bola z východnej či strednej Európy. Preto sa v špekuláciách objavili aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová či estónska premiérka Kaja Kallasová. Často sa tiež hovorí o dánskej predsedníčke vlády Mette Frederiksenovej.