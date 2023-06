Načo sú Lukašenkovi vagnerovci? Odpovedá bieloruský expert

Bieloruský diktátor Alexandr Lukašenko, ktorý prichýlil vodcu ruskej vzbury Jevgenija Prigožina, čím šéfa Kremľa Vladimira Putina zbavil hrozby, že spor s vagnerovskými žoldniermi prerastie do občianskej vojny, za svoje služby môže očakávať odmenu, usudzuje Arťom Šrajbman z Carnegieho analytického centra. To, že sa na pozadí slabého Putina bezostyšne predvádza ako záchranca Ruska, sa však Lukašenkovi nemusí vyplatiť. „Nemyslím si, že sa to Putinovi bude páčiť,“ predpovedá bieloruský politológ.

Mnohí analytici označujú ozbrojenú vzburu v Rusku za porážku Prigožina i Putina. Možno považovať Lukašenka, ktorý sprostredkoval dohodu medzi Kremľom a vzbúrencami, za víťaza víkendovej drámy?

Áno, Putin i Prigožin z toho vyšli jednoznačne oslabení. Čo sa týka Lukašenka, veľa bude závisieť od toho, aký konkrétne bude pobyt vagnerovcov v Bielorusku a ako sa po tomto konflikte vyvinú vzťahy Lukašenka s Putinom. Na jednej strane Lukašenko nesporne preukázal Putinovi veľkú službu a za túto službu by mal dostať nejakú odmenu. Na strane druhej sa podľa mňa dosť bezostyšne predvádza ako hlavný mediátor a záchranca Ruska na pozadí slabého Putina. Príliš často a príliš veľa si robí PR na úkor ruského prezidenta a nemyslím si, že sa to Putinovi bude páčiť. Preto si musíme počkať, ako sa to napokon prejaví v strednodobej perspektíve. Ale áno, v najbližšej budúcnosti má Lukašenko nemalé šance speňažiť svoju pomoc v podobe nejakých reálnych ústupkov zo strany Ruska – finančných, energetických a iných.

Načo potrebuje Lukašenko vagnerovcov?

Na to je zatiaľ ťažké odpovedať, kým nevieme, koľko ich bude, či prídu aj s výzbrojou, ako dlho sa zdržia a komu budú podriadení. To všetko sú predbežne neznáme faktory, preto si na vytvorenie úsudku treba počkať. Teoreticky by ich Lukašenko mohol využiť rôznym spôsobom. Napríklad v Afrike na nejaké vlastné operácie v tyle vagnerovských žoldnierov. Mohol by ich bojové skúsenosti a návyky využiť pri výcviku bieloruských silových štruktúr. Ale to sú všetko len špekulácie, kým nevieme, aký bude formát pobytu vagnerovcov v Bielorusku.

Môže sa Lukašenko pokúsiť využiť vagnerovcov, aby znížil závislosť svojich ozbrojených síl od ruskej armády?

Na to, aby prostredníctvom Prigožinových žoldnierov znížil závislosť svojich ozbrojených síl od ruskej armády, nevidím absolútne žiadnu možnosť. Na území Bieloruska čoskoro budú, alebo možno už sú rozmiestnené ruské jadrové zbrane. V Bielorusku sú ruské vojenské a letecké základne. Od toho, že sa v krajine objaví neznámy počet nejakých vagnerovcov, sa závislosť Minska od Moskvy nijako nezmenší.

Lukašenko zdôraznil, že Vagnerova súkromná vojenská spoločnosť nebude môcť otvoriť svoje náborové centrá v Bielorusku. Je to príznak, že si uvedomuje možné riziká pre svoj režim?

Áno, myslím si, že Lukašenko nechce, aby sa vagnerovci cítili v Bielorusku ako na svojej vojenskej základni. Preto sotva vpustí nadlho na svoje územie veľký počet nepredvídateľných ozbrojených bojovníkov. Už vôbec nemôže byť v jeho záujme úplne im rozviazať ruky, aby si robili, čo chcú. Verbovať Bielorusov im preto u seba nedovolí.

Podľa Lukašenka bude Vagnerova skupina predovšetkým partnerom pre výcvik a poradenstvo bieloruskej armády. Myslíte si, že Prigožin a veliteľ jeho žoldnierskej armády Dmitrij Utkin, prezývaný Vagner, budú s takouto úlohou spokojní?

Lukašenko nepovedal, že vagnerovci budú pôsobiť ako konzultační partneri, naznačil iba, že by to mohlo byť zaujímavé pre bieloruskú armádu. To však neznamená, že sa to aj uskutoční. Lukašenko často robí vyhlásenia, ktoré sa nerealizujú. Preto je priskoro uvažovať o tom, či to vagnerovcom skutočne ponúkne a či by s tým Prigožin a Utkin boli spokojní. Netreba sa ponáhľať a myslieť si, že všetko, čo v posledných dňoch zaznelo vo vyhláseniach, je pravda.

Lukašenko poprel tvrdenie, že bieloruské orgány už začali zriaďovať poľné tábory pre vagnerovcov. Myslíte si, že ak o to budú žoldnieri žiadať, tak im umožní zriadiť si tábory?

Nemyslím si, že by Prigožinovi žoldnieri boli v takom postavení, aby sa čohokoľvek – napríklad poľných táborov – mohli dožadovať. Lukašenko tu môže vystupovať zo silných pozícií, keďže túto krajinu kontroluje. Prigožina a vagnerovcov už nezastrešuje Putin, preto neviem, aké by mohli mať zdroje, aby sa od Lukašenka mohli niečoho dožadovať.

Bude Prigožin v Bielorusku v bezpečí?

Neviem, keďže neviem, ako dlho a za akých podmienok sa bude v Bielorusku zdržiavať. Som však presvedčený, že v Bielorusku bude v každom prípade vo väčšom bezpečí, než by dnes bol v Rusku.

Môže pozvanie Prigožina do Bieloruska Lukašenkovi uškodiť vo vnútri krajiny?

Ak by sa Prigožin náhodou v Bielorusku usadil a priviedol by aj nejakú časť svojich bojovníkov, tak by to Lukašenkovi mohlo uškodiť, pretože Bielorusi si neželajú vtiahnutie svojej krajiny do vojny. Nepodporujú ani rozšírenie ruskej vojenskej prítomnosti, vrátane rozmiestňovania jadrových zbraní. Veľmi pochybujem, že by Bielorusi schvaľovali zriadenie žoldnierskych základní v ich krajine. Všetko bude závisieť od toho, aký scenár sa bude realizovať. Lukašenkovi však musí byť jasné, že ak si chce udržať nejakú podporu, tak nemôže premeniť svoju krajinu na polygón pre ozbrojencov inej krajiny.

Mohla by si Prigožinova prítomnosť v Bielorusku vyžiadať dodatočnú podporu susedných krajín od spojencov NATO?

Tu sú rôzne možnosti. Ak by sa Prigožin zdržal v Bielorusku nadlho aj s nejakými svojimi jednotkami, tak áno. Hlasy požadujúce posilniť východné krídlo NATO i presun jednotiek bezprostredne k hraniciam už počuť z Poľska i Litvy. Je to pochopiteľné, pretože vagnerovci sú absolútne nepredvídateľná sila, a od takýchto dobrodruhov možno očakávať hocičo, vrátane provokácie na adresu NATO. Zopakujem však, že zatiaľ nevieme, koľko vagnerovcov príde do Bieloruska a či sa tam zdržia dlhšie ako niekoľko týždňov.