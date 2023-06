'Nezvestný' Surovikin, odstavený Gerasimov? Putin sa pozrie na kšefty Prigožina s armádou

O dohode navrhnutej bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom po vzbure žoldnierov Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti proti ruskému armádnemu veleniu sa zrejme ďalej rokuje. Uviedli to analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Zároveň podotkli, že podľa niektorých ruských informačných zdrojov už vzbúrenie žoldnierov začína mať dopady na ruskú veliteľskú štruktúru.

Litva varuje pred vagnerovcami, nemeckí vojaci ju už chránia Video Litva tvrdí, že vagnerovskí žoldnieri v Bielorusku by mohli predstavovať nebezpečenstvo, a NATO bude musieť posilniť svoje východné krídlo. Nemecko práve poslalo do pobaltského štátu tisíc vojakov v rámci cvičenia Griffin Storm 23. Zdroj: NATO

Podľa amerického denníka The New York Times ruský prezident Vladimir Putin naznačil, že spolupracovníkom šéfa Vagnerovej skupiny vo vláde a armáde bude hroziť trest. Zamerá sa na ekonomické motívy, úrady budú hľadať „kto čo podpísal a loboval za rozkazy, za uniformy alebo za zbrane“. Uviedol to na stretnutí za zatvorenými dverami s predstaviteľmi ruských médií.

Putin už skôr verejne naznačil, že Prigožin zarobil miliardu dolárov len za stravovacie služby pre armádu a ďalšia miliarda šla na financovanie jeho žoldnierov, uviedol denník.

Prigožin žiadal, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done Video

Osud generála Sergeja Surovikina, ktorý údajne mal vedieť dopredu o Prigožonovej vzbure, je nejasný. Podľa informácií niektorých blogerov aj podľa periodika The Moscow Times, ktoré sa odvoláva na dva anonymné zdroje blízke ministerstvu obrany, je zatknutý. Tieto informácie však nie je možné overiť.

Čítajte viac Generál Surovikin dopredu vedel o vzbure Prigožina, tvrdia v USA. Rusi ho vraj zatkli

Analýza ISW tiež poukazuje na to, že podľa nemenovaného prominentného ruského provojnového blogera teraz veliteľská štruktúra ruských ozbrojených síl prechádza „záťažovým testom lojálnosti“. Valerij Gerasimov si podľa tohto internetového komentátora uchová funkciu náčelníka generálneho štábu, ale už nebude mať zodpovednosť za ruské aktivity na Ukrajine. Iný ruský zdroj podľa ISW uviedol, že generálny štáb ruských síl zahalila „atmosféra podozrievania“.

Výzva Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbure Video

O podobe dohody sa v stredu iba špekulovalo. Podľa ISW svedčí o tom, že je ešte len dotváraná, sú nejasnosti ohľadom presunov vagnerovcov v Bielorusku.