Lukašenko pomáhal s deportáciami detí z Ukrajiny, dôkazy už má Medzinárodný trestný súd

Bieloruský opozičný aktivista Pavel Latuška informoval, že Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) poskytol materiály, ktoré poukazujú na účasť Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na násilnom premiestňovaní ukrajinských detí do Bieloruska.

Bývalý bieloruský minister kultúry Latuška v utorok uviedol, že materiály naznačujú, že so súhlasom Lukašenka bolo do Bieloruska násilne odvlečených viac ako 2 100 ukrajinských detí z najmenej 15 Ruskom okupovaných ukrajinských miest.

Sú medzi nimi aj siroty, detí so zdravotným postihnutím a deti, ktorých rodičia boli zbavení rodičovských práv.

Latuška získal list z 23. marca, ktorý sa odvolával na rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a Lukašenka poskytnúť deťom „humanitárnu pomoc“, ako aj na plány presídliť tento rok do Bieloruska takmer 2000 sirôt a detí žijúcich „v ťažkých podmienkach“.

V liste sa píše, že 1050 maloletých bude premiestnených v apríli a máji a ďalších 908 by malo nasledovať neskôr. Uvádza sa v ňom aj to, že vlani bol do Bieloruska prepravený bližšie nešpecifikovaný počet maloletých z Ukrajiny.

Latuškom vedené opozičné centrum tvrdí, že má dôkazy o tom, že ukrajinské deti boli v Bielorusku ubytované v piatich táboroch a sanatóriách, kde prešli „ideologickým vymývaním mozgov a rusifikáciou“ a následne boli poslané do Ruska na adopciu.

Podľa bieloruskej opozície toto konanie by bolo možné kvalifikovať ako vojnový zločin a podnietia ICC k vydaniu zatykača na Lukašenka – ako to ICC už urobil v prípade Putina.

Prokuratúra ICC v stredu nepotvrdila prijatie materiálov, ktoré opísal Latuška a odvolala sa na povinnosť chrániť dôvernosť získaných informácií.

Lukašenko v utorok odmietol Latuškove obvinenia, pričom vyhlásil, že Bielorusko dočasne prijalo deti z Ukrajiny, aby im pomohlo zotaviť sa z vojnovej traumy. Uviedol, že oslovil Putina a dohodli sa na financovaní pobytu detí v Bielorusku zo štátneho rozpočtu.

„Takto sme ich sem začali voziť,“ povedal v utorok Lukašenko. „Pomáhame zlepšiť ich zdravotný stav a ony odchádzajú. Ony vlastne ani nechcú odísť.“ Obvinil tiež Latušku, že sa pokúša vyfabrikovať kauzu pre ICC.

Latuška žije v exile v Poľsku a v rozhovore pre AP uviedol, že počas vyšetrovania údajného násilného premiestňovania detí z Ukrajiny do Bieloruska dostával vyhrážky smrťou.

Podľa neho sa spolu s Lukašenkom na premiestňovaní ukrajinských detí do Bieloruska podieľali najmenej štyria ďalší ľudia – vrátane Dmitrija Mezenceva, vysokého predstaviteľa vedenia rusko-bieloruského „zväzového štátu“; Ivana Holovatého, šéfa štátneho bieloruského vývozcu hnojív Belaruskali; bývalého bieloruského paralympijského športovca Alexeja Talaja, ktorý vedie vládou podporovanú charitatívnu nadáciu; a Oľgy Volkovovej, proruskej aktivistky v Ruskom čiastočne okupovanej Doneckej oblasti Ukrajiny.