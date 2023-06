VIDEO: Matovič bol v Bruseli one time, next time, Ódor first time, last time

A v tejto súvislosti pripomenul vystúpenie expredsedu vlády a šéfa OĽANO Igora Matoviča v Bruseli, ktorý sa zamotal vo svojej angličtine a vznikla slávna veta one time, next time. Ódor povedal, že on je na summite EÚ azda first time a last time, teda prvý a posledný raz.

Ódor má premiéru na summite EÚ Video Zdroj: TV Pravda