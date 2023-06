Orbán: Putin nie je vojnový zločinec. Čo na to hovorí Ódor?

Reagoval tak na otázku Pravdy, čo si myslí o vyjadrení maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten pred niekoľkými dňami pre nemecký denník Bild vyhlásil, že pre neho nie je ruský prezident Vladimir Putin vojnový zločinec.

Ódor o Orbánovi a ruských vojnových zločinoch na Ukrajine Video Zdroj: TV Pravda

Ódor priamo nechcel hovoriť o Orbánovych vyhláseniach. "Samozrejme, nikdy nekomentujem lídrov iných krajín. Ani ich politické postoje,“ vysvetlil Ódor.

Maďarsko dlhodobo čelí kritike za to, že sa stavia na stranu Ruska. Budapešť to síce odmieta, ale faktom je, že s Moskvou napriek vojne udržiava čulé vzťahy a uzatvára ekonomické kontrakty. Okrem toho momentálne napríklad Orbánova vláda blokuje vojenskú pomoc vo výške 500 miliónov eur pre Ukrajinu z Európskeho mierového nástroja. Budapešť sa sťažuje, že Kyjev označil najväčšiu maďarskú komerčnú banku OTP za medzinárodného sponzora vojny.

"Operácie OTP v Rusku sú malé a ukrajinská sankčná listina nie je až taká dôležitá. Mne to naozaj skôr pripadá ako ďalšia výhovorka. Ak nie, potom jediným logickým vysvetlením môže byť, že Orbánova vláda sa obáva, že ďalšie americké opatrenia by mohli byť založené na ukrajinskom zozname. Nedávno USA uvalili sankcie na Ruskom kontrolovanú Medzinárodnú investičnú banku so sídlom v Budapešti. Orbánovu vládu to prinútilo, aby s ňou prerušila vzťahy,“ vysvetlil nedávno pre Pravdu maďarský investigatívny novinár Szabolcs Panyi prečo Orbánovi na OTP banke tak záleží.