ONLINE: Je čas, aby USA sprostredkovali mier, tvrdí Trump. Jeho viceprezident Pence tvrdí opak

Ruský teror v Kramatorsku Ruský raketový útok na reštauráciu v Kramatorsku si vyžiadal deväť osôb vrátane štyroch mladistvých, ďalších 60 osôb bolo zranených. Rusi útočili balistickými raketami Iskander ktoré sú určené napríklad na ničenie systémov protivzdušnej obrany.

7:13 Bývalý americký viceprezident Mike Pence vo štvrtok počas návštevy Ukrajiny uviedol, že „odrazenie ruskej agresie“ je v „národnom záujme Spojených štátov“, uviedla americká televízia CNN.

„Tým, že Ukrajine dáme to, čo potrebuje na odrazenie ruskej invázie nielenže vyšleme odkaz Rusku, že jeho úsilie“ o zmenu medzinárodne uznaných hraníc nebude tolerované, ale „ostatné krajiny ako Čína… obdržia posolstvo, že slobodný svet bude držať spolu, presne tak, ako sme to urobili v tomto prípade,“ povedal bývalý americký viceprezident.

Pence je prvým uchádzačom o republikánsku nomináciu v budúcoročných amerických prezidentských voľbách, ktorý sa počas kampane stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Počas stretnutia mu povedal, že USA budú stáť pri Ukrajine dovtedy, „kým sa nedosiahne víťazstvo, a teda aj spravodlivosť“.

Pence navštívil okrem Kyjeva aj mestá Buča a Irpiň, ktoré vlani čelili ničivému ostreľovaniu a stali sa symbolom ruských zločinov po tom, čo tam boli po stiahnutí sa ruských vojakov nájdené v uliciach i v masových hroboch stovky tiel zabitých civilistov.

Bývalý americký viceprezident sa tam stretol s miestnymi a položil kvety k pamätníku obetí ruskej invázie. „Americký ľud sa s vami modlí, podporuje vás na Ukrajine,“ povedal rodinám, s ktorými sa stretol v meste Irpiň.

Na otázku novinárov, aký je jeho odkaz pre Američanov vrátane jeho kolegov z Republikánskej strany, ktorí si myslia, že USA poskytujú Ukrajine príliš veľa pomoci Pence odpovedal: „Chápem frustráciu, ktorú mnohí Američania cítia. Ale dnes som sem prišiel, aby som na vlastné oči videl pokrok, ktorý naša vojenská podpora umožnila na Ukrajine… A môj odkaz mojim americkým spoluobčanom po návrate domov bude jednoducho taký, že na Ukrajine víťazí sloboda.“

Podľa Pencea väčšina Američanov rozumie, že USA sú lídri slobodného sveta „a zastávanie slobody a podpora tých, ktorí bojujú za svoju slobodu, je vždy americkou záležitosťou“. Tvrdí tiež, že väčšina republikánov chápe, že Spojené štáty sú „arzenálom demokracie“.

6:30 Británia ohlásila vo štvrtok ďalšie sankcie voči Rusku v podobe zákazu prístupu jednotlivcom a spoločnostiam spájaným s Kremľom k britským právnym expertízam, uviedla stanica Sky News. Britskí právnici budú mať od štvrtku zakázane poskytovať poradenstvo ruským firmám v súvislosti s určitými obchodnými dohodami. Ide po najnovší krok Londýna zameraný na ekonomickú izoláciu Moskvy.

Podľa britských predstaviteľov môžu mať najnovšie sankcie dosah na schopnosti Ruska získať právne poradenstvo v oblastiach od obchodných dohôd medzi globálnymi korporáciami až po medzinárodné finančné pôžičky.

Britské ministerstvo spravodlivosti, ktoré tento krok oznámilo, zároveň uviedlo, že Rusko je do veľkej miery závislé od západných krajín, čo sa týka právnych expertíz.

Spojené kráľovstvo predtým exportovalo ročne približne 56 miliónov libier v právnych službách pre ruské podniky, uvádza Sky News.

6:15 Je načase, aby sa Spojené štáty pokúsili sprostredkovať mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol v telefonickom rozhovore s agentúrou Reuters bývalý americký prezident Donald Trump. Nevylúčil pritom, že by Kyjev musel Rusku postúpiť časť svojho územia. Ukrajina, na ktorú vojská Moskvy vlani vo februári podnikli inváziu, tento variant dôrazne odmieta.

„Chcem, aby ľudia prestali kvôli tejto smiešnej vojne zomierať,“ povedal v rozhovore Trump, ktorý z Bieleho domu odišiel v roku 2021 po tom, čo prehral voľby so súčasným americkým prezidentom Joom Bidenom.

Kým súčasná americká administratíva a jej spojenci z NATO po Moskve požadujú, aby sa jej vojaci stiahli z územia, ktoré okupujú na východe Ukrajiny, Trump uviedol, že ak by bol prezidentom, všetko by bolo „predmetom rokovaní“.

„Myslím, že by (Ukrajinci) mali právo ponechať si veľkú časť toho, čo si vydobyli, a myslím, že by s tým súhlasilo aj Rusko. Potrebujeme teraz toho správneho prostredníka alebo vyjednávača, ktorého ale nemáme, "povedal Trump. Dodal tiež, že si Ukrajinci za obranu svojej krajiny "zaslúžia veľké uznanie“.

Rokovania medzi Moskvou a Kyjevom sa skončili na mŕtvom bode vlani na jar, len niekoľko týždňov po začiatku ruskej invázie. Kremeľ teraz tvrdí, že Kyjev nemá záujem rokovať o mieri; Ukrajina uvádza, že mierové rozhovory budú možné len po stiahnutí ruských vojsk z okupovaných oblastí.

Trump, ktorého Reuters označuje ako „dlhoročného Putinovho obdivovateľa“, uviedol, že pozíciu ruského prezidenta poškodil víkendový incident, pri ktorom žoldnieri Wagnerovej skupiny pod vedením svojho šéfa Jevgenija Prigožina pochodovali na Moskvu. „Putin je tu stále, je stále silný, ale povedal by som, že bol určite trochu oslabený, aspoň v mysliach mnohých ľudí,“ povedal Trump. Ak by bol ale ruský vodca zvrhnutý, "neviete, aká by bola jeho alternatíva. Mohlo by to byť lepšie, ale mohlo by to byť aj oveľa horšie, "uviedol americký exprezident.

Trump je teraz popredným kandidátom na republikánsku prezidentskú nomináciu do volieb v budúcom roku. Za svoje administratívy podľa Reuters nadviazal priateľstvo s Putinom a vyhlásil o ňom, že je „fajn“.