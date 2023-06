Fiala: Poľsko a Maďarsko blokujú pomoc pre ukrajinských utečencov

Premiéri týchto krajín, teda Viktor Orbán a Mateusz Morawiecki, si na tejto téme robia domácu politickú kampaň. Maďarská vláda dlhodobo migráciou straší a k tomu pridáva konšpirácie o Georgeovi Sorosovi. Morawieckeho zase čakajú na jeseň voľby a jeho strana PiS bojuje o víťazstvo všetkými prostriedkami.

Fiala: Migrácia? V tejto chvíli nie je Česko na strane Maďarska a Poľska Video Zdroj: Európska rada

Budapešť a Varšava tentoraz nenašli podporu ani v rámci visegrádskej štvorky. "Čo sa týka migrácie, dostali sme sa do zložitej situácie, pretože Poľsko a Maďarsko v tejto chvíli odmietajú prakticky akýkoľvek text, v ktorom by bola zmienka o migrácii. Nepovažujem to za šťastné. Česku sa podarilo dostať do záverov, že je potrebné finančne podporovať krajiny, ktoré prijali veľký počet ukrajinských utečencov (podporovalo to aj Slovensko, pozn. red.). Pokladám to za veľký úspech, ale Poľsko a Maďarsko blokujú celý text, teda fakticky blokujú pomoc pre ukrajinských utečencov, ktoré by sme mohli dostať,“ vysvetlil český premiér Petr Fiala.

Ódor o Orbánovi a ruských vojnových zločinoch na Ukrajine Video Zdroj: TV Pravda

Predseda vlády vyhlásil, že verí, že postoj Varšavy a Budapešti sa zmení. "To, čo sa deje, nie je v súlade s českými záujmami. Tí, ktorí nám doma hovoria, že v tejto veci máme postupovať spoločne s Poľskom a Maďarskom, tak naozaj nevedia, o čom hovoria,“ zdôraznil Fiala.

Varšava a Budapešť odmietajú schválenú dohodu, na základe ktorej by krajiny museli nejakým spôsobom prispieť k riešeniu problému migrácie. Nejde však o povinné kvóty, ako tvrdia aj niektorí slovenskí politici, ale o materiálnu, technickú či finančnú pomoc. Členské štáty by krajinám s veľkým prílevom utečencov mohli podľa určeného kľúča zaplatiť 20-tisíc eur na žiadateľa o azyl.