Dokumenty odhalili tajomstvo generála Surovikina. Bol tajným členom vagnerovcov

Dokumenty, ktoré podľa CNN dostalo ruské investigatívne centrum Dosje, údajne ukazujú, že Surovikin mal u vagnerovcov osobné registračné číslo. Generál je medzi najmenej 30 ruskými vojenskými a spravodajskými dôstojníkmi, ktorí sú tiež takzvanými VIP členmi Vagnerovej skupiny, tvrdí centrum.

Surovikin ešte v sobotu zverejnil video, v ktorom vyzýval šéfa a šéfa Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina na zastavenie vzbury.

Nezávislý ruský novinár Dmitrij Kolezev uviedol, že minister obrany Ruska Sergej Šojgu obvinil Surovikina z vlastizrady, ale ruské vedenie sa obáva generála zatknúť, pretože za ním stoja dôstojníci. Podľa dvoch zdrojov ruskej investigatívnej webovej stránky Važnyje istorii, ktoré majú blízko k ruskému generálnemu štábu a Federálnej bezpečnostnej službe (FSB), Surovikina nezatkli a nie je vo väzení Lefortovo. Len ho vypočúvali a potom prepustili.

O Surovikinovi, ktorému sa prezýva „generál Armageddon“ kvôli bezohľadnej taktike bombardovania sýrskych miest, bolo známe, že mal na súkromnú žoldniersku skupinu väzby, ale odhalené dokumenty vyvolávajú otázky, ako úzke boli vzťahy vysokopostavených členov ruskej armády s Vagnerovou skupinou, uvádza CNN.

Vagnerovci podľa televízie neodpovedali na žiadosť o reakciu na informácie. Podľa CNN nie je jasné, čo VIP členstvo v súkromnej armáde presne obnáša a či z neho vyplýva nejaký finančný prospech.

Surovikin od vlaňajšieho októbra do tohtoročného januára velil ruským inváznym vojskám na Ukrajine, potom ho na tomto poste nahradil náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov.

Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin na veliteľstve Južného vojenského okruhu žiada, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done, ktorý obsadil so svojimi žoldniermi. Ak neprídu, chce ísť za nimi do Moskvy.