Názory Európanov sa pretvárajú. Pravicovejšie smerovanie krajín bude mať dôsledky pre celý kontinent

„V priebehu posledného desaťročia sa stredná pravica a krajná pravica zblížili,“ skonštatoval analytik Hans Kundnani z výskumného inštitútu Chatham House, podľa ktorého sa to datuje k nárastu prílevu utečencov pred občianskou vojnou v Sýrii. Tento posun v pravom politickom spektre podľa neho „môže mať hlboké dôsledky pre EÚ“.

Na budúci rok budú Európania voliť zástupcov do Európskeho parlamentu a podľa prognóz by mali mať veľké zisky práve konzervatívci. Povzbudiť by to mohlo predovšetkým Európsku ľudovú stranu (EPP), ktorá je už najväčšia v europarlamente. „Najväčšie zisky môžu mať tradičnejšie stredopravé strany,“ vyjadril sa Karel Lannoo z Centra pre európske politické štúdie a dodal, že dominantnú úlohu zohrávajú stredopraví odchovanci, ako sú nemeckí kresťanskí demokrati, ktorí predstavujú najväčšie národné zastúpenie v europarlamente a pravdepodobne si túto pozíciu zachovajú.

Silnejúci konzervatizmus však môže pomôcť aj pravicovejším Európskym konzervatívcom a reformistom (ECR), ktorých členmi sú strana talianskej premiérky Giorgie Meloniovej Bratia Talianska, či poľská nacionalistická vládna strana Právo a spravodlivosť, a spraviť z nich rozhodujúcich hráčov, na ktorých sa budú obracať centristickí a stredopraví poslanci.

To by odzrkadľovalo rastúcu črtu národnej politiky, ktorou je ochota tradičných konzervatívnych strán zblížiť sa s krajnou pravicou. Vo Švédsku majú napríklad konzervatívci podporu krajne pravicových Švédskych demokratov, v susednom Fínsku sú zase pri moci populistickí Fíni a aj inde extrémnejšie strany dostávajú šancu pomôcť vládnuť.

Na budúci mesiac čakajú Španielsko voľby, pričom tamojšia stredopravá Ľudová strana je presvedčená, že získa späť moc po tom, čo minulý mesiac porazila socialistickú stranu premiéra Pedra Sáncheza v lokálnych voľbách. Sánchez pritom varoval, v nádeji, že to posilní jeho podporu, že sa Ľudová strana môže spojiť s krajne pravicovou stranou Vox. Na jeseň čakajú voľby aj Poľsko, kde v prieskumoch vedie Právo a spravodlivosť, i Slovensko, ktorému hrozí návrat populistu Roberta Fica.

Riaditeľka európskeho programu Institut Montaigne v Paríži Georgina Wright pre britského vysielateľa BBC povedala, že je presvedčená, že za renesanciou krajnej pravice v Európe je do značnej miery nespokojnosť s hlavným politickým prúdom. Mnohých voličov v Európe podľa nej priťahuje otvorenosť krajne pravicových strán.

Existuje zároveň frustrácia, že tradiční politici zrejme nemajú jasné odpovede v troch kľúčových oblastiach života, a teda problémoch spojených s identitou (strach z otvorených hraníc a erózia národnej identity a tradičných hodnôt), hospodárstvo (odmietnutie globalizácie a odpor, že deťom a vnúčatám nie je zaručená lepšia budúcnosť) a sociálna spravodlivosť (pocit, že národné vlády nemajú pod kontrolou pravidlá, ktorými sa riadi život občanov).