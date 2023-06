USA sa vrátili do organizácie UNESCO, ktorú opustili za prezidenta Trumpa

Spojené štáty sa vrátili do Organizácie OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), ktorú opustili v roku 2018 za vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa agentúry AFP to dnes na mimoriadnom zasadnutí v Paríži schválila veľká väčšina členov organizácie. Proti bola Čína či Rusko.

„Rezolúcia bola prijatá,“ citovala AFP predsedu Generálnej konferencie UNESCO, Brazílčana Santiaga Irazabala Mouraa. Za návrat USA do organizácie sa vyslovilo 132 štátov, 15 sa zdržalo hlasovania a desať bolo proti, vrátane Iránu, Sýrie, Číny a tiež Ruska.

Zámer vrátiť sa do UNESCO oznámila administratíva prezidenta Joea Bidena v prvej polovici júna.

Agentúra AP predtým uviedla, že návrat do UNESCO by mal Spojeným štátom pomôcť čeliť rastúcemu čínskemu vplyvu v organizácii. Washington sa obáva, že by Peking mohol získať príliš silné postavenie v organizácii, ktorá by mohla rozhodovať o niektorých medzinárodných štandardoch pre využívanie nových technológií či umelej inteligencie.

Exprezident Trump, ktorý je Bidenovým predchodcom v úrade, odchod z UNESCO na konci roka 2018 zdôvodnil údajnými protiizraelskými postojmi organizácie. Nebolo to prvýkrát, čo Washington zrušil svoje členstvo. Podobné rozhodnutie urobil v roku 1983 prezident Ronald Reagan, USA potom odišli v roku 1985. Do organizácie sa vrátili až v októbri 2003 v čase vlády prezidenta Georgea Busha mladšieho.