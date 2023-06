Kyjev pýta kazetovú muníciu, ktorá by zavarila Rusom. Biden zvažuje nad dodaním

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zvažuje presun kontroverznej kazetovej munície na Ukrajinu. Pre spravodajskú televíziu CNN to povedalo viacero ľudí oboznámených s touto záležitosťou.

Ukrajinci sa v rámci aktuálnej niekoľkotýždňovej protiofenzívy snažia o dosiahnutie veľkých územných ziskov. Nemenovaný americký predstaviteľ pre CNN povedal, že spomenutá kazetová munícia „by mala na bojisku nepochybne významný vplyv“.

Americkí predstavitelia pre CNN uviedli, že konečné rozhodnutie Bieleho domu by malo prísť čoskoro a ak bude táto munícia schválená, zbrane by mohli byť zahrnuté do nového balíka vojenskej pomoci Ukrajine už v priebehu júla.

Ukrajinskí predstavitelia od minulého roka tlačili na USA, aby poskytli muníciu. Washington sa však zdráhal poskytnúť ju pre riziko, ktoré by mohla predstavovať pre civilistov, a tiež preto, že niektorí kľúčoví spojenci USA vrátane Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka sú signatármi zákazu kazetovej munície.

Medzinárodný dohovor, ktorý zakazuje používanie kazetovej munície, vstúpil do platnosti v roku 2010 a dosiaľ ho podporilo viac ako 100 krajín. Rusko ani Ukrajina však nie sú jeho zmluvnými štátmi. Rusi používajú kazetovú muníciu prakticky od začiatku invázie. Ukrajinské sily začali nedávno používať kazetovú muníciu z Turecka.