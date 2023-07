Poliaci chcú americké jadrové zbrane, USA sa odpovedi vyhýbajú

Poľsko v reakcii na ohlásené rozmiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku požiadalo o zaradenie do programu Severoatlantickej aliancie umožňujúceho zdieľanie jadrových zbraní, oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Spojené štáty nevidia potrebu zmien v rozmiestnení svojich jadrových zbraní, zareagoval podľa agentúry PAP hovorca Bieleho domu pre záležitosti národnej bezpečnosti John Kirby.

„Nemám čo povedať na tému žiadnych rokovaní tohto druhu. Tak či onak, jednoducho nehovoríme o rozmiestnení našich jadrových zbraní, a teda s tým teraz určite nezačnem,“ povedal Kirby na tlačovej konferencii. „Jediná vec, ktorú môžem povedať, je to, že sme nezmenili naše postoje ohľadom strategického odstrašovania,“ do­dal.

Reagoval tak na vyjadrenie Morawieckého, ktorý na tlačovej konferencii v Bruseli uviedol, že sa obrátil „na celé NATO kvôli (podpore) účasti (Poľska) v programe Nuclear Sharing“ v reakcii na ohlásené rozmiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku. Premiér pripustil, že konečné rozhodnutie patrí USA, a ubezpečil, že Poliaci sú pripravení „konať rýchlo“.

Poľský prezident Andrzej Duda už vlani na jeseň v novinovom interview tvrdil, že Poľsko rokovalo so Spojenými štátmi o zaradení do programu, ktorý by umožnil rozmiestnenie amerických jadrových zbraní v Poľsku. „Vždy existuje potenciálna možnosť podieľať sa na (programe) zdieľaní jadrových zbraní. Hovorili sme s americkými predstaviteľmi o tom, či USA takúto možnosť zvažujú. Táto téma je otvorená,“ povedal vtedy poľský prezident.

Kirby podľa PAP dodal, že nie sú žiadne náznaky, že by sa Rusko chystalo použiť jadrové zbrane vo vojne proti Ukrajine, alebo v akejkoľvek inej krajine. K obavám Ukrajincov z Rusmi zinscenovaného útoku v okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni s únikom radiácie vyhlásil, že Rusko nemá žiadny dôvod na okupáciu elektrárne a nemalo by tam mať svojich vojakov. Súčasne uviedol, že nie sú obavy z bezprostredného ohrozenia tejto najväčšej jadrovej elektrárne v Európe.

Zdieľanie jadrových zbraní je súčasťou politiky jadrového odstrašenia NATO, ktorá umožňuje členským krajinám, ktoré tieto zbrane vo svojom arzenále nemajú, podieľať sa na plánovaní ich použitia zo strany Severoatlantickej aliancie. Zbrane zároveň zostávajú pod kontrolou USA. V prípade konfliktu by americké atómové bomby malo niesť letectvo krajín, v ktorých sú rozmiestnené, teda Belgicka, Nemecka, Holandska, Talianska a Turecka.