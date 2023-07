Odtrhnutý od reality? Putin počas vzbury Prigožina flámoval, tvrdí ruský novinár v exile

Ruský prezident Vladimir Putin bol minulú sobotu, keď ruskí žoldnieri podnikli ťaženie na Moskvu, na večierku na jachte v Petrohrade. V komentári zverejnenom v americkom denníku The New York Times (NYT) to tvrdí ruský novinár a spisovateľ Michail Zygar. Putinova účasť na party v čase natoľko nebývalých udalostí, ako boli tie sobotňajšie, podľa Zygara svedčí o tom, že ruský prezident je odtrhnutý od reality.