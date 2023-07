Scholz: Ukrajina nebude v NATO, kým sa neskončí vojna. Vedia to

Ukrajina vie, že kým bude pokračovať vojna s Ruskom, do Severoatlantickej aliancie nevstúpi. V nedeľu to v letnom rozhovore s verejnoprávnou televíziou ARD vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz. Dodal, že vojna nakoniec môže trvať dlhšie, preto je dôležité zabezpečiť dlhodobú podporu Ukrajiny.

„Jedno je isté a vie to aj Ukrajina, niekoľkokrát to tiež bolo formulované – do NATO Ukrajina nevstúpi, kým bude vojna,“ povedal Scholz. Reagoval tak na otázku o veľkých ukrajinských očakávaniach pred júlovým summitom NATO v Litve. „Jednou z podmienok na vstup je, že krajina nesmie mať žiadne nevyriešené územné spory so svojimi susedmi,“ uviedol.

Scholz v rozhovore obhajoval nemeckú zbrojnú pomoc Ukrajine, ktorú označil po Spojených štátoch za druhú najväčšiu. Reagoval tak na kritiku, že niektoré malé štáty v prepočte na hrubý domáci produkt (HDP) poskytujú Kyjevu väčšiu podporu.

Uviedol, že moderné zbrane, ktoré Nemecko posiela na Ukrajinu, majú slúžiť na znovudobytie ukrajinského územia, nie na útoky na Rusko. Na otázku, komu patrí Krym, jasne odpovedal, že je ukrajinský. Tento autonómny polostrov Rusko v roku 2014 anektovalo.

„Musíme sa pripraviť na to, že vojna môže trvať dlhšie,“ odpovedal Scholz na otázku, či nastane mier na Ukrajine skôr, ako sa kancelárovi skončí jeho prvý mandát na čele nemeckej vlády. Spolkové voľby sa v Nemecku budú konať na jeseň 2025.