Saakašvili je kosť a koža. Rusi ho zabíjajú gruzínskymi rukami, hromží Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zhliadnutí videa s vychudnutým Saakašvilim nariadil vyhostiť gruzínskeho veľvyslanca. Zelenskyj poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby vyjadrilo dôrazný protest veľvyslancovi Gruzínska kvôli zdravotnému stavu bývalého prezidenta. Poznamenal, že diplomat musí opustiť krajinu do 48 hodín a odísť na konzultácie do Tbilisi.

Gruzínsky prezident z rokov 2004 až 2013 sa v pondelok po prvý raz po mnohých mesiacoch objavil na verejnosti. Na diaľku sa zúčastnil na súdnom pojednávaní v Tbilisi v kauze násilného rozohnania demonštrácie v novembri 2007. Päťdesi­atpäťročný politik, ktorého zbavili gruzínskeho občianstva a má tak už iba ukrajinskú štátnu príslušnosť, vyzeral na nespoznanie, ako tieň svojho niekdajšieho ja. Pri výške 195 centimetrov podľa jeho matky od uväznenia schudol z niekdajšej váhy 120 kilogramov na polovicu.

Saakašvili, ktorý sa súdu prihovoril prostredníctvom videoprenosu z tbiliskej kliniky Vivamed, vyzval gruzínske úrady, aby sa mu ospravedlnili za stav, do akého ho doviedli. Jeho brat David varoval, že prípad „smeruje k letálnemu koncu“. Vládna strana Gruzínsky sen však bývalého prezidenta obviňuje zo simulácie. Zábery vychudnutého Saakašviliho zverejnila jeho asistentka Darina Čižová.

„Rusko práve teraz zabíja ukrajinského občana Michaila Saakašviliho rukami gruzínskych úradov,“ cituje denník Moscow Times z vyjadrenia Zelenského. Ukrajinský prezident vyzval gruzínske úrady, aby povolili prevoz politika do Kyjeva, kde by mu poskytli potrebnú opateru a zdravotnú starostlivosť.

„Opakovane sme vyzývali oficiálne Tbilisi, aby zastavilo toto šikanovanie a dohodlo sa na návrate Saakašviliho na Ukrajinu… Vyzývam našich partnerov, aby sa touto situáciou zaoberali, neignorovali ju a zachránili tohto muža. Žiadna vláda v Európe nemá právo popravovať ľudí, život je základnou európskou hodnotou,“ napísal Zelenskyj na twitteri.

Right now, Russia is killing Ukrainian citizen Mykhailo Saakashvili at the hands of the Georgian authorities.



We have repeatedly called on the official Tbilisi to stop this abuse and agree on Saakashvili's re­turn to Ukraine. Our partners, in coordination with Ukraine, have also… pic.twitter.com/Gzvl4zJ­PR1