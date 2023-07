Ukrajinci sa pochválili zostrelmi ruských lietadiel a vrtuľníkov

Ukrajinské ozbrojené sily zverejnili zábery viacerých svojich batérií protivzdušnej obrany so symbolmi zostrelov, ktoré dosiahli. Veľmi zaujímavý bol pohľad na batériu systému Patriot, ktorá sa pýši niekoľkými zničenými lietadlami a vrtuľníkmi s dátumom 13. 5. 2023. Konečne je jasnejšie, čo presne sa vtedy udialo.

Sobota 13. mája sa stala čiernym dňom ruského letectva. Útočná skupina zložená z bombardéra Su-34, stíhačky Su-35 a niekoľkých vrtuľníkov Mi-8 sa nad Brianskou oblasťou tesne pri hraniciach pripravovala vypustiť svoj smrtonosný náklad na ukrajinské ciele. V jednom okamihu však všetky stroje vo vzduchu vybuchli a zrútili sa na zem. Ani jeden ruský letec neprežil.

Biden dal Zelenskému Patrioty. Pozrite si ich v akcii Video Zdroj: US Army

Okamžite sa vyrojilo viacero špekulácií o tom, čo sa im prihodilo. Podľa prvej verzie ich omylom zničila vlastná protivzdušná obrana. Ďalšia verzia znela, že ich zostrelili sabotéri s prenosnými raketami. Ruské orgány aj rozbehli pátraciu akciu na dolapenie záškodníkov. Objavila sa aj teória, že ich zostrelili ukrajinské stíhačky novými raketami vzduch-vzduch dodanými zo Západu. Ukrajina to však nijako nekomentovala.

Zverejnený záber na systém Patriot teraz potvrdzuje štvrtú verziu. Ruská útočná skupina lietala opakovane v rovnakej formácii a po rovnakej trase. Su-34 mal na hranici vypustiť kĺzavé bomby, ktoré sú navádzané na vzdialenosť až 40 km. Dva vrtuľníky Mi-8 MPTR vo verzii pre elektronický boj mali rušiť ukrajinské radary a poskytnúť tak bombardéru okno pre útok. Stíhačka Su-35 celú skupinu kryla pre prípad reakcie ukrajinského letectva.

Ukrajinci však skupine nastavili pascu. K hranici presunuli systém Patriot a potom im stačilo už len čakať na prílet Rusov. Ukrajinci majú k dispozícii rakety verzie PAC-3 vhodné proti balistickým raketám do vzdialenosti 60 km, ale aj rakety PAC-2 vhodné proti lietadlám do vzdialenosti až 160 km. Nimi zostrelili obe lietadlá a uvádzali sa dva až tri vrtuľníky. Podľa symbolov na batérii si Ukrajinci nárokujú nielen oba Mi-8 MPTR, ale aj tretí Mi-8, ktorý skupinu sprevádzal pre prípad, že by bombardér bol zostrelený a bolo treba zachrániť jeho posádku.