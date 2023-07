Zomrel posledný francúzsky veterán z Normandie

Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil Gautiera a jeho spolubojovníkov ako „hrdinov oslobodenia“. „Nikdy na vás nezabudneme,“ dodal. „Bol to miestny hrdina, ktorého každý poznal a horlivý bojovník za slobodu,“ opísal Gautiera Romain Bail, starosta obce, v ktorej strávil jeseň života.

Léon Gautier sa narodil 27. októbra 1922 v Rennes v Bretónsku. Keď sa začala druhá svetová vojna, mal ešte len 17 rokov, a tak sa nemohol prihlásiť do armády. Preto vstúpil do francúzskeho námorníctva. Po tom, čo Hitlerove vojská v roku 1940 dobyli západnú Európu, ušiel do Británie a pridal sa k Slobodným Francúzom. Bojoval v Kongu, Sýrii a Libanone a potom sa dostal k špeciálnej jednotke Fusiliers Marins Commando – komando strelcov námornej pechoty. Veliteľom bol fregatný kapitán Philippe Kieffer, podľa ktorého jednotku prezývali aj Kiefferovo komando. Gautier dostal náročný výcvik na Škótskej vysočine, kde trénovali aj Gabčík s Kubišom pred atentátom na Heydricha.

Komando podniklo niekoľko menších nájazdov na okupované pobrežie. Jeho najväčšia chvíľa prišla 6. júna 1944. Stalo sa jedinou francúzskou jednotkou, ktorá sa v ten deň dostala na pôdu Normandie. Komando malo 177 príslušníkov a ich úlohou bolo vytvoriť prielom na pláži Sword.

Na nej najprv dobyli bunker s 50 mm kanónom, ktorý predtým zničil jedno vyloďovacie plavidlo. Potom dobyli budovu bývalého kasína nad plážou a do večera postúpili až k britským parašutistom, ktorí obsadili most Pegasus vo vnútrozemí. Počas tohto prvého dňa utrpela jednotka 25-percentné straty. Padlo 27 príslušníkov a viacero ďalších bolo zranených, veliteľ Kieffer dokonca dvakrát. Kým boli v auguste 1944 stiahnutí na odpočinok, padla viac ako polovica členov komanda.

Po vojne sa Léon Gautier usadil v prístavnom mestečku Ouistreham v Normandii. Práve pri ňom sa vojaci jeho jednotky vylodili a tam aj zomierali. Začal sa zapájať do kampaní za mier. Svoj postoj vysvetlil v roku 2019, keď mal 96 rokov. „Nie je to tak dávno, čo som možno zabil mladého muža,“ povedal vtedy pre agentúru Reuters. „Možno som spravil z dieťaťa sirotu, možno som spravil zo ženy vdovu alebo som rozplakal niečiu matku… Nechcem to robiť. Nie som zlý človek,“ dodal Gautier.