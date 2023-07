Masívna vojenská operácia izraelskej armády voči Palestíne si vyžiadala desať mŕtvych

Rozsiahla operácia izraelskej armády v Džaníne na severe okupovaného Západného brehu Jordánu si vyžiadala najmenej desať životov, uviedla dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na palestínske ministerstvo zdravotníctva. Okolo 100 Palestínčanov bolo podľa neho zranených, z toho 20 je v ohrození života. Akcia je podľa denníka The Times of Israel najväčšia na Západnom brehu za zhruba 20 rokov, zapojilo sa do nej vyše 1000 izraelských vojakov. Podľa izraelských predstaviteľov by však mohla čoskoro skončiť.