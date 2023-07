Ruská sabotáž v jadrovke v Záporoží? Americký generál verí, že v Kremli nie sú samovrahovia

"Vždy mám obavy, keď debatujeme o Rusoch a o atómových zbraniach či jadrových elektrárňach. Sú nedisciplinovaní, nedávajú na veci pozor, nestarajú sa o životné prostredie a nezaujíma ich, koľko ľudí zomrie. Toto nie je dobrá kombinácia. Na druhej strane si nemyslím, že lídri v Kremli sú samovrahovia,“ povedal pre Pravdu Hodges.

Podľa neho aj ľudia, ktorí majú blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, v tejto chvíli musia uvažovať nad tým, čo bude potom, keď ich šéf skončí. "Určite nad tým dumajú v súvislosti so vzburou Jevgenija Prigožina. Otázkou je, či chcú, aby ich svet vnímal tak, že podporili nejaké hrozné rozhodnutie týkajúce sa elektrárne v Záporoží,“ skonštatoval Hodges.

Atómová katastrofa

V júni zverejnil magazín New Statesman rozhovor so šéfom ukrajinskej vojenskej tajnej služby Kyrylom Budanovom. Ten povedal, že podľa informácií Kyjeva má Moskva plán, ako spôsobiť v Záporoží atómovú katastrofu.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uviedla, že počas nedávnych misií jej šéfa Rafaela Grossiho nezistila, že by Rusi, ktorí elektráreň okupujú, v objekte rozmiestnili nové výbušniny. Britský denník Guardian však s odvolaním sa na ukrajinské tajné služby napísal, že Rusko sťahuje svojich vojakov z elektrárne. Kyjev tvrdí, že okupanti podmínovali štyri zo šiestich hlavných energetických zdrojov a tiež chladiacu nádrž.

Kremeľ to odmieta a nie je možné to overiť z nezávislých zdrojov. Bývalí pracovníci elektrárne pre Guardian ozrejmili, že by bolo zložité poškodiť reaktory, ktoré chráni hrubá oceľ a betón. Povedali však, že malá chladiaca nádrž, ktorú Rusi údajne podmínovali, je ľahším terčom, rovnako ako sklad vyhoreného jadrového paliva.

Výbuch v chladiacej nádrži by mohol viesť k čiastočnému roztaveniu jadrového reaktora, čo by pripomínalo nehodu, ktorá sa stala v roku 1979 v atómovej elektrárni Three Mile Island v americkom štáte Pensylvánia. Vtedy unikla rádioaktivita do vonkajšieho prostredia len čiastočne. Pre Guardian to povedal bývalý vedúci inžinier v Záporoží Olexij Kovynjev, ktorý si myslí, že pri poškodení chladiacej nádrže by sa podarilo väčšinu žiarenia zadržať.

"Samozrejme, ak by ste boli absolútny maniak a otvorili by ste ventilačné kanály, nastalo by vyžarovanie radiácie,“ pripomenul Kovynjev.

Odborníčka na medzinárodnú bezpečnosť Patricia Lewisová sa obáva aj ďalšieho scenára. "Môžeme dúfať, že kryty reaktorov vydržia konvenčné výbuchy, hoci nevieme, či je to tak. No ak pumpy nebudú schopné čerpať chladiacu vodu, potom môže nastať podobná situácia ako v japonskej Fukušime,“ napísala Lewisová na sociálnej sieti twitter.

"Je to hrozné. Vôbec na to nechcem myslieť,“ reagovala pre denník Washington Post zdravotná sestra Nadia Hezová, ktorá má ročného syna Ihora a žije neďaleko elektrárne. Má pripravené jódové tabletky a v prípade problémov je prichystaná presunúť sa do hlbokej pivnice, ktorá by slúžila ako provizórny kryt.

Ako zabrániť katastrofe?

Hodges si myslí, že bez ohľadu na to, čo Rusi chystajú, je potrebné pokúsiť sa tomu predísť. "Mali by sme zverejniť mená a tváre všetkých ruských predstaviteľov, ktorí majú niečo spoločné s jadrovou elektrárňou v Záporoží. Nech celý svet vidí, ktorý generál, plukovník či predstaviteľ Putinovho režimu by sa na tom mohol podieľať. Títo ľudia musia cítiť tlak, aby vedeli, že ich budeme brať na zodpovednosť. Že nemôžu len tak sedieť a nechať šéfa Kremľa, nech si robí, čo chce,“ vysvetlil Hodges. A podľa generála vo výslužbe by bolo dobré zverejniť údaje, koho by mohla zasiahnuť rádioaktivita v prípade, že by sa v Záporoží niečo stalo.

"Nech je to jasné. Lebo by to mohlo byť podobné ako s Černobyľom. Rádioaktivita by mohla zasiahnuť niektoré krajiny, a tie by mali dostať varovanie. Očakával by som, že štáty ako Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a ďalšie, by jasne odkázali Kremľu, že takúto hrozbu nemôžu akceptovať a že budú brať Rusko na zodpovednosť. A viem si predstaviť, že aj Čína má záujem, aby sa nič také nestalo. Aby sme zabránili možnej katastrofe, svet musí veľmi jednoznačne ukázať Rusku, čo si o tom myslí,“ dodal Hodges.

