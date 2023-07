Ukrajina má stíhačky z Británie. Ale proti Rusom ich nepoužije

Pri Kyjeve našli hrdzavé zvyšky ôsmich britských stíhačiek Hawker Hurricane z čias druhej svetovej vojny. Do Sovietskeho zväzu ich dodali v rámci programu Lend-Lease známeho ako Zákon o pôžičke a prenájme. Podobná legislatíva umožňuje dnes americkú pomoc napadnutej Ukrajine.

Lietadlá boli po skončení vojny úmyselne zahrabané pod zem. Traktory ich z neďalekého letiska odtiahli do lesa. Tam ich zhodili do rokliny a buldozéry ich zahrnuli hlinou. Nedávno sa však v blízkosti našla nevybuchnutá bomba. Pyrotechnici preto s detektormi kovov preventívne prehľadali celú roklinu a našli pod zemou trosky ôsmich stíhačiek.

„Je to veľmi dôležitý objav pre našu leteckú históriu, pretože takéto lietadlo sme na Ukrajine ešte nenašli,” citovala BBC bývalého dopravného pilota Oleksa Štana, ktorý sa na vykopávkach v lese pri Kyjeve podieľa.

Aj československí piloti

Hawker Hurricane bol ťažným koňom britského kráľovského letectva (RAF) na začiatku druhej svetovej vojny. V bitke o Britániu v roku 1940 dokonca zostrelil viac nemeckých lietadiel ako známejšie stíhačky Spitfire. V tom čase na nich bojovali aj československí piloti v rámci RAF. Čech Josef František sa so 17 zostrelmi stal tretím najúspešnejším spojeneckým pilotom v bitke o Britániu. Hoci mal Hurricane dobré letové vlastnosti a niesol silnú výzbroj, postupne v úlohe stíhačky zaostával za novšími nemeckými typmi. Britské letectvo ho však používalo prakticky až do konca vojny ako stíhací bombardér.

Približne 3¤000 Hurricanov sa počas vojny dostalo aj do ZSSR. Prichádzali takmer okamžite po nemeckom útoku v lete 1941. Spočiatku ich nasadili najmä na severe pri ochrane dôležitého prístavu Murmansk, kam smerovali spojenecké konvoje. Hoci boli ako stíhačky už za zenitom, stále vykonali kus dobrej roboty. Neskôr ich aj sovietske letectvo používalo ako stíhacie bombardéry s výzbrojou neriadených rakiet proti pozemným cieľom.

zväčšiť Foto: National Aviation Museum Hurricane Pod zemou pri Kyjeve sa našli najmä časti vnútornej konštrukcie Hurricanov.

Obrovská pomoc

Hurricany však boli len malým zlomkom spojeneckej pomoci pre ZSSR. Tá vychádzala zo zákona Lend-Lease, ktorý v USA schválili ešte v marci 1941. Na jeho základe dodávali pomoc bojujúcim krajinám zadarmo s tým, že tieto štáty ju po skončení bojov buď vrátia, alebo zaplatia. Za to, čo bolo počas vojny zničené, sa neplatilo. Zákon vychádzal z toho, že táto pomoc je dôležítá aj pre obranu USA. Najväčším prijímateľom pomoci bola Veľká Británia, nasledoval ZSSR, Francúzsko, Čína a mnoho ďalších krajín. Británia pomoc odplácala aj dodávkami vlastnej techniky do USA, ale aj iných krajín. Tak sa v rámci Lend-Lease dostali do Sovietskeho zväzu aj britské lietadlá.

Celkovo USA dodali vyše 18 000 lietadiel a 7¤000 tankov, Briti pridali ďalších 5¤000 tankov. Nešlo o žiadne druhoradé dodávky. Z desiatich najlepších sovietskych stíhacích pilotov šiesti bojovali na amerických lietadlách P-39 Airacobra. Letecký most, ktorý zásoboval Slovenské národné povstanie, tvorili výhradne lietadlá amerického pôvodu – B-25 Mitchell, C-47 Dakota a ich licenčná verzia Li-2. Aj pri oslobodzovaní Slovenska použilo sovietske letectvo americké bombardéry A-20 Havoc a na južnej Morave a v Brne bojovali sovietski tankisti aj na amerických tankoch M4A2 Sherman.

Ešte väčší význam však mali dodávky dopravných prostriedkov, surovín, munície a zásob potravín. Tretinu sovietskych nákladných áut tvorili americké vozidlá. Slávne raketomety kaťuša sa montovali takmer výhradne na americké podvozky, pretože tie mali lepšie jazdné vlastnosti v teréne. Po nemeckom útoku stratil ZSSR väčšinu svojej poľnohospodárskej produkcie a západní spojenci v podstate zabezpečili kŕmenie Červenej armády. Aj podľa ruských historikov by bez tejto pomoci ZSSR len ťažko odolal nemeckému útoku. Po vojne zaplatil len približne desať percent hodnoty dodaného tovaru, zvyšok mu bol odpustený.

Po vojne ich zničili

Vojenská technika mala byť podľa dohody buď zničená, alebo vrátená. Po vojne však ZSSR vrátil iba veľké vojnové lode. Pri tankoch a lietadlách bol ich návrat zbytočný, lebo aj v USA mali veľké prebytky techniky a nevedeli sa ich zbaviť. Z lietadiel tak boli vymontované cenné veci ako výzbroj a rádiostanice a ich draky boli zvyčajne zahrnuté do vykopanej jamy.

To bol aj prípad Hurricanov, ktoré sa teraz našli pri Kyjeve. Pracovníci Národného leteckého múzea ich ručne opatrne vykopávajú spod zeme. Cieľom je nájsť a identifikovať čo najviac častí, aby ich bolo možné rekonštruovať. Podľa zverejnených fotografií sa zachovali oceľové rúrky vnútornej konštrukcie. Zadná časť trupu Hurricanov bola potiahnutá plátnom a to sa, pochopiteľne, nedochovalo.

Pre Ukrajincov je nález veľmi významný. „Hurricane je symbolom britskej pomoci v rokoch druhej svetovej vojny, presne tak, ako my oceňujeme britskú pomoc dnes,” povedal pre BBC riaditeľ výskumu ukrajinského Národného leteckého múzea Valerij Romanenko.

„Spojené kráľovstvo je jedným z najväčších dodávateľov vojenského vybavenia našej krajine. V roku 1941 bola Británia prvá, ktorá dodala ZSSR stíhačky vo veľkom počte. Teraz je Spojené kráľovstvo prvou krajinou, ktorá dodala strely Storm Shadow s dlhým doletom našim ozbrojeným silám,” dodal Romanenko.