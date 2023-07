Mávam nočné mory, že vojakov nemôžem zachrániť, hovorí ukrajinská zdravotníčka z frontu

Pred ruskou inváziou na Ukrajinu žila v Kyjeve, pracovala ako kaderníčka a šetrila, aby si mohla otvoriť vlastný salón krásy. Plánovala dovolenku pri mori. Lenže prišiel 24. február 2022, kedy do jej vlasti vtrhli ruské vojská. Tridsaťročná Chrystyna sa prihlásila do služby v ukrajinských ozbrojených silách a dnes v nich pôsobí ako bojová zdravotníčka. Evakuuje z frontu zranených vojakov. "Niekedy mám nočné mory, že ich nemôžem zachrániť. Že zahynuli a ja čistím auto od teplej krvi. A že idem evakuovať ďalších," povedala ČTK žena, ktorá posledné mesiace strávila pri Bachmute. Pomáha jej okrem iného pocit, že s vojakmi sú ako rodina.

„Prebudila som sa ráno po bombardovaní a pochopila, že Rusi sú blízko, môžu zabiť mňa, mojich rodičov, priateľov. A že musím bojovať,“ spomína v rozhovore na začiatok ruskej invázie. Najprv pôsobila pri jednotke, kde bola zodpovedná za materiálne a technické zabezpečenie. Inými slovami: zaisťovala pre vojakov jedlo, vybavenie aj zbrane. Neskôr požiadala o prevelenie na pozíciu bojovej zdravotníčky. „Môžem tak dať niekomu šancu na život. Po vojne, po tomto pekle, budem môcť byť s rodinou,“ vysvetľuje svoju motiváciu a upozorňuje, že hoci nemá zdravotnícke vzdelanie, absolvovala školenia a má certifikáty bojového zdravotníka.

Vlani v lete zamierila do Charkovskej oblasti. „Naša jednotka sa tam zúčastnila protiofenzívy,“ približuje Chrystyna. Práve tam sa na začiatku októbra zúčastnila lekárskej evakuácie, pri ktorej sa jej podľa jej slov podarilo s kolegom pomôcť jedenásťročnému chlapcovi, ktorý krvácal v pivnici domu v Kupjansku, ktorý pred oslobodením zhruba pol roka okupovali ruské vojská. „Dozvedeli sme sa o ňom od susedov. Kvôli delostreleckej paľbe mal ťažké zranenie nohy. Napriek ruskému ostreľovaniu z (raketometov) Grad sme ho previezli a odovzdali cievnemu lekárovi v stabilizačnom stredisku, ktorému sa podarilo jeho nohu zachrániť,“ rozpráva Chrystyna a s úsmevom vzápätí dodá, že sa s chlapcom neskôr stretla a dohovorili sa, že si zahrajú futbal.

Osudná noc

O niekoľko mesiacov neskôr a o pár desiatok kilometrov východnejšie potom ale zažila evakuáciu, kvôli ktorej ju dodnes trápia nočné mory. "Stalo sa to v zime v jednej z dedín blízko (mesta) Svatove, kde sa odohrávali protiofenzívne akcie. Bola noc a zrazu sa pri našom evakuačnom vozidle objavilo obrnené vozidlo, priviezlo štyroch vojakov. Boli ťažko zranení po zásahu ruským mínometom, uvádza Chrystyna, podľa ktorej mal jeden muž zranenú ruku, nohu a črepinu v bruchu.

„Ďalšia črepina sa mu dostala pod helmou do tyla a takmer vyšla von ľavým okom… Keď som sa k nemu dostala, nedýchal. Zaistila som mu priechodnosť dýchacích ciest. Začal dýchať. Podarilo sa nám ho previezť do nemocnice, kde ho operovali. A prežil. Leží v charkovskej nemocnici a podstupuje rehabilitáciu. Neviem, ako presne na tom je, ale viem, že žije a že komunikuje s rodinou," opisuje žena a ukazuje snímky zakrvaveného evakuačného vozidla po tejto misii. Ďalší dvaja vojaci podľa nej prežili, štvrtý zomrel skôr, ako sa k nej dostal.

Krv, kusy mozgu a špina

Najhoršie podľa Chrystyny vtedy bolo odovzdať zranených mužov lekárom a nevedieť, či budú žiť. „Aby sme mohli pokračovať v evakuáciách, požiadali sme o vedro s vodou a začali čistiť naše auto od krvi, kusov mozgu a špiny. Tiež som bola od krvi. Potom sme odišli na ďalšiu evakuáciu,“ popisuje. Teraz sa jej niekedy zdá, že sa situácia opakuje, nemôže vojakov zachrániť, umierajú a ona čistí vozidlo od krvi. „A že znova idem na evakuáciu. Aby som videla a prežívala to isté. Nezdá sa mi to každú noc, ale mávam sny o tom, že nedýchajú, stratili krv, sú ešte teplí. Dotknem sa ich, snažím sa niečo robiť, ale nemôžem,“ zveruje sa zdravotníčka s tým, že táto predstava jej zostáva kdesi v mysli aj v bdelom stave.

Na otázku, ako sa s tým vyrovnáva, odvetí: Nijako. „Proste pokračujem vo svojej práci. Zachraňujem ďalšie životy. Priamo pod mojimi rukami ešte žiadny vojak nezomrel, ale stále mám strach, že sa tak stane,“ rozpráva. Neskôr sa zmieni, že jej pomáha hovoriť s psychológom. „Keď mu poviem o všetkom, čím som prešla, uľaví sa mi,“ premýšľa. Pomáha jej tiež spolupatričnosť s kolegami v jednotke, ku ktorým má veľmi blízko, a hoci o sebe nie vždy vedia všetko, má pocit, že sú ako rodina. „Vzájomne sa kryjeme a chránime naše životy,“ rozpráva s tým, že momenty uvoľnenia zažíva aj vo chvíľach, keď sa vracajú z operácií a všetko je v poriadku. „Keď sa najete, vyspíte, pohladíte psa odvedeného z Bachmutu,“ pokračuje a podotýka, že keď ju nikto nevidí, rada spieva a tiež ju baví kreslenie, načrtla si aj obrysy niektorých svojich tetovaní.

Mesiace v pekle

V Charkovskej oblasti pôsobila do začiatku tohtoročného januára a po niekoľkých týždňoch odpočinku doma potom odišla k Bachmutu, kde zúrila jedna z najurputnejších bitiek tejto vojny. Chrystynina jednotka tam strávila štyri mesiace, ku koncu júna prišla na rotáciu do Kyjevskej oblasti, kde sa s ňou stretla ČTK.

Tam tiež rozprávala, že pri Bachmute plnila jednu z psychicky najnáročnejších úloh. „Počas útočných aktivít sme znovu dobyli staré pozície ukrajinskej armády. Vyniesli sme telá 14 mŕtvych ukrajinských vojakov, ležali tam mesiac a pol,“ rozpráva žena, ktorá potom pomáhala s identifikáciou mužov. Bolo treba nájsť identifikačné známky a ich tetovanie, aby armáda mohla informovať o ich osude príbuzných. „Bolo ťažké vidieť tváre a telá roztrhané na kusy. Navyše sa mi začali ozývať príbuzní zabitých a žiadali ma o fotky. Chceli vidieť konkrétne tetovanie. Ale niekedy ten vojak napríklad nemal nohu… Kričali a plakali. To bolo obzvlášť ťažké,“ spomína vojačka. Rodiny mužov sa tak ale podľa nej aspoň dozvedeli, čo sa s nimi stalo, a mohli ich pochovať. Nakoniec vraj boli vďační a zostávajú v kontakte.

Mami, viem, čo robíš

V bitke o Bachmut tiež utrpela zranenia. „Rusi boli od nás tak 65 metrov, keď som išla preskúmať naše pozície, aby som vedela, kam ísť, keby ma niekto potreboval. Išli so mnou dvaja chlapci. V tom začalo mínometné ostreľovanie a jedna strela zasiahla strom predo mnou. Nebyť jeho, pravdepodobne by ma zasiahla do hlavy,“ spomína Chrystyna a poznamenáva, že utrpela otras mozgu. Nepočula na ľavé ucho, v ľavom oku mala tik, triasla sa, bolela ju hlava. „Cítim to trochu aj teraz, keď sa zmení počasie. A mám vyšší krvný tlak,“ opisuje matka osemročného syna, ktorý žije s jej rodičmi na západe Ukrajiny.

„Niekedy mi hovorí: ‚Mami, viem, čo robíš, a je to v poriadku. Neplačem, pretože rozumiem tomu, čo tam robíš‘. Niekedy… (po ruských vzdušných úderoch) mi hovorí, aby som to zastavila a potom sa k nemu vrátila,“ rozpráva Chrystyna s tým, že je to ťažké, ale velitelia chápu jej situáciu a snažia sa jej vychádzať v ústrety. „Môžem jazdiť domov na dovolenku a tráviť so synom čas,“ približuje. Rodičia o ňu majú pochopiteľne obavy, ale jej voľbe vraj rozumejú. „Sú na mňa pyšní. Keď dostanem od práporu ocenenia, vždy ho pošlem domov,“ dodáva.

Unavení nie sme

Aj ona je hrdá na svoju rolu v obrane krajiny pred ruským agresorom, ale aj na ukrajinských vojakov a celý národ. Sama pôsobí v teritoriálnej obrane. „Sú tam riaditelia, marketéri, kaderníčky, právnici… Len niekoľko z nás predtým slúžilo v armáde. Ale za rok a štyri mesiace sme sa stali vysoko kvalifikovanými profesionálmi,“ hovorí žena, ktorá by rada v armáde zostala aj po vojne. „Našla som sama seba,“ premýšľa. A upozorňuje, že ozbrojené sily budú dôležité aj potom, čo boje utíchnu. „Vzhľadom na to, akú máme susednú krajinu, by sme mali byť vždy pripravení bojovať,“ upozorňuje. Zároveň uisťuje, že Ukrajinci nie sú unavení: „Bojujeme. Potrebujeme len podporu a zbrane.“