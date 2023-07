Cez víkend bol v Moskve. Po zásahu vyššej moci Prigožinovi vrátili miliardy i zlato

Vodcovi súkromnej armády ruských žoldnierov známych ako Vagnerova skupina Jevgenijovi Prigožinovi vrátili miliardy rubľov, státisíce dolárov a zlaté tehly, ktoré agenti tajnej služby FSB zabavili pri domových prehliadkach v Petrohrade po neúspechu vzbure žoldnierov. Uviedol to dnes petrohradský server Fontanka.

Policajti na prázdnom Červenom námestí s Chrámom Vasilija Blaženého v pozadí v Moskve. Život v ruskej metropole sa vrátil do normálnych koľají po vzbure šéfa žoldnierov Jevgenija Prigožina.

Pripomenul, že Prigožin sa k zabavenému majetku hneď prihlásil s vysvetlením, že ide o peniaze na výplaty a na odškodnenie pre príbuzných zabitých žoldnierov. Podľa portálu bol Prigožin cez víkend v Moskve.

„Spočiatku sa bezpečnostné zložky nechystali vrátiť zabavené prostriedky – desať miliárd rubľov, státisíce dolárov a päť zlatých tehál. Ale – súdiac podľa ďalšieho zvratu v tejto veci – zasiahla vyššiu moc,“ píše Fontanka.

Bývalý vzbúrenec podľa serveru do Petrohradu pre peniaze osobne neprišiel, aj keď cez minulý víkend bol „podľa predbežných údajov“ v Moskve, kde sa zúčastnil bližšie neupresnených porád. „Miesto Jevgenija Prigožina prišiel prevziať miliardy jeho vodič s plnou mocou. Možno len hádať, ako sa celá procedúra odohrala, ale peniaze sa sotva prepočítavali,“ napísala Fontanka. Dodala, že obe dodávky, ktoré FSB skonfiškovala spolu s peniazmi, zostali na svojich miestach.

Putin hovoril o vzbure

V čase vzbury – 23. a 24. júna – Prigožin obvinil ruské ministerstvo obrany, ktoré dlhodobo kritizoval za neschopnosť pri vedení vojny proti Ukrajine, z útoku na jeho sily, ktoré potom ovládli Rostov na Done a vyrazili na Moskvu.

Ruský prezident Vladimír Putin obvinil Prigožina a jeho muža zo zrady, neskôr ale pristúpil na dohodu sprostredkovanú bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom, ktorá umožnila Prigožinov odlet do bieloruského exilu. Vagnerovci dostali na výber, aby buď pokračovali v službe v ruskej armáde, alebo odišli do Bieloruska či do civilu.

Putin medzitým verejne pripustil, že žoldnierov plne financoval ruský štát. Len od vlaňajšieho do tohtoročného mája skupine Prigožina vyplatil viac ako 86 miliárd rubľov, uviedol pri stretnutí s ruskými vojakmi v Kremli 27. júna.

110 miliárd ako „poistenie“

„Len od mája 2022 do mája 2023 štát vyplatil Vagnerovej spoločnosti 86,262 miliardy rubľov na výplaty a prémie,“ povedal Putin podľa tlačových agentúr. Dodal, že na výplaty pripadlo 70,384 miliardy, na prémie 15,877 miliardy a na „poistenie“ navyše ešte ďalších 110,179 miliardy rubľov.

Prezident túto poslednú položku bližšie nijako nevysvetlil, médiá ale odhadovali, že ide o odškodnenie pozostalým. Prigožin predtým tvrdil, že svoju žoldniersku spoločnosť financoval sám, kým si „globálne rozšírenie“ jej aktivít vynútilo hľadať aj iné zdroje financovania. Žoldnieri okrem Ukrajiny pôsobia aj na Blízkom východe a v Afrike.