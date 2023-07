Scholz podporil rumunské členstvo v Schengene, verí v neho ešte tento rok

Nemecko urobí všetko, aby sa Rumunsko ešte v tomto roku stalo členom schengenského priestoru bez vnútorných hraničných kontrol. V utorok to na tlačovej konferencii s rumunským premiérom Marcelom Ciolakom v Berlíne vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz. Vstup Rumunska do Schengenu zablokovalo vlani v decembri Rakúsko, ktoré sa spoločne s Holandskom vyslovilo aj proti začleneniu Bulharska.

„Nemecko podporuje Rumunsko, aby sa ešte tento rok stalo plným členom schengenského priestoru,“ povedal Scholz. Uviedol, že Rumunsko pre vstup urobilo veľa a začlenenie si zaslúži.

„Osobne kancelárovi Scholzovi ďakujem za jeho podporu. Nemecko sa ukázalo ako úprimný priateľ Rumunska,“ povedal Ciolacu. „S Nemeckou podporou počítame,“ dodal.

Vláda rakúskeho kancelára Karla Nehammera rozhodnutie vetovať vstup Rumunska do Schengenu zdôvodnila tým, že cez rumunské územie vedú trasy, po ktorých prevádzači pašujú migrantov do Rakúska aj do iných krajín Európskej únie.

Viedeň tiež poukazovala na to, že Rumuni zaujímajú štvrté miesto medzi krajinami, odkiaľ pašeráci pochádzajú. Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen k tomu uviedol, že rozhodnutie rakúskej vlády mimoriadne ľutuje.

Témou rokovaní rumunského premiéra a nemeckého kancelára bola ruská invázia na Ukrajinu a jej dôsledky. Scholz ocenil Rumunsko za jeho podporu Ukrajine a tiež Moldavsku, ktoré sa cíti kvôli ruskému vplyvu ohrozené. „Ukrajinu treba ďalej podporovať,“ povedal Ciolacu. Scholz uviedol, že je potrebné sa pripraviť na dlhodobú podporu, pretože vojna nemusí čoskoro skončiť.