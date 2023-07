Ukrajina musí jasne smerovať do NATO, tvrdia pobaltské štáty

V NATO až po vojne

Na jednej veci je zhoda a súhlasí s ňou aj Kyjev. Ukrajina sa môže stať členom aliancie až potom, keď sa skončí vojna. Z viacerých štátov najmä na východnom krídle NATO však znie, že Kyjev musí vedieť, že v istom momente bude jeho cesta do transatlantickej organizácie čo najjednoduchšia a najrýchlejšia.

Litva varuje pred vagnerovcami, nemeckí vojaci ju už chránia Video Litva tvrdí, že vagnerovskí žoldnieri v Bielorusku by mohli predstavovať nebezpečenstvo, a NATO bude musieť posilniť svoje východné krídlo. Nemecko práve poslalo do pobaltského štátu tisíc vojakov v rámci cvičenia Griffin Storm 23. / Zdroj: NATO

„Nemali by sme váhať s odvážnejšími rozhodnutiami, pretože inak to Putinov režim vyhodnotí tak, že západní spojenci sú príliš slabí, a keď budú zatlačení do kúta, vzdajú sa,“ povedal pre agentúru Reuters litovský prezident Gitanas Nauseda. Podľa neho čo najjasnejšie vyjadrenie aliancie o budúcom členstve Kyjeva posilní bojového ducha ukrajinských vojakov a to je veľmi dôležité.

Litovská hlava štátu povedala, že sú štáty, a Reuters vymenoval USA a Nemecko, ktoré chceli zvoliť opatrnejší prístup, ale aj v ich prípade sa vraj postoje menia.

„Všetci chápeme, že práve teraz, uprostred vojny, Ukrajina nie je schopná okamžite vstúpiť do NATO. Rozumieme tomu. Ukrajinci tomu rozumejú. Musíme si však vytvoriť rámec, ako postupovať, aby sme neplytvali časom, keď sa vojna skončí a víťazstvo bude na ukrajinskej strane,“ zdôraznil Nauseda. Podobne to vidí estónska premiérka Kaja Kallasová. Politička pre denník Financial Times naznačila, že sa jej zdá zbytočné, ak Západ v rámci debaty o vstupe Ukrajiny do aliancie rieši nejaké bilaterálne bezpečnostné záväzky pre Kyjev.

Český minister zahraničia Lipavský: Ukrajine by som ponúkol členstvo v NATO Video Zdroj: TV Pravda

Rusko chce Západ zastrašiť

„Potrebujeme praktické, konkrétne kroky na ceste k členstvu v NATO. Mám pocit, že hovoriť o bezpečnostných zárukách je v skutočnosti zahmlievanie. Jedinou bezpečnostnou zárukou, ktorá naozaj funguje a je oveľa lacnejšia ako čokoľvek iné, je členstvo v NATO,“ zdôraznila Kallasová pre britské noviny.

Predsedníčka vlády pripomenula, že Rusko sa usiluje vytvoriť dojem, že ak bude Ukrajina v aliancii, ešte to zhorší vzťahy Západu s Moskvou.

„Chcú nás zastrašiť. Definícia terorizmu je, aby sme sa báli, aby sme neprijali rozhodnutia, ktoré by sme inak urobili. A o toto sa Rusi snažia,“ vysvetlila Kallasová s tým, že Ukrajina nemôže zostať v akejsi sivej bezpečnostnej zóne, pretože by to len zvýšilo riziko ďalšej vojny a konfliktu.

„Na summite vo Vilniuse potrebujeme veľmi konkrétny a jasný signál, že Ukrajina by sa po vojne mohla stať a má právo stať sa rovnocenným členom NATO,“ povedal začiatkom júla ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlava štátu by osobne mala prísť na summit do Vilniusu.