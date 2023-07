Máme definitívne ciele pre atómovky, hovorí Lukašenko. Obáva sa 'agresie' Západu

Bielorusko predbežne vytýčilo možné ciele útokov jadrových zbraní v súvislosti s "prípadnou agresiou zo strany krajín Západu". Vo štvrtok to vyhlásil bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. TASR správu prevzala z televízie Sky News.

Bieloruský prezident zdôraznil, že Minsk nemá v úmysle jadrové zbrane použiť, no v prípade „agresie voči Bielorusku bude odpoveď okamžitá“. Dodal, že „ciele boli vytýčené“.

Svet sa rozpráva o atómovkách. Čo je jadrová triáda USA? Video Od ruskej vojny proti Ukrajine, Moskva pravidelne vyťahuje jadrovú kartu. Odborníci tvrdia, že cieľom Kremľa je zastrašiť Západ, aby vojensky nepomáhal Kyjevu. "Máme všetky scenáre, ktoré by mohol ruský prezident Vladimir Putin použiť,“ povedal nedávno pre televíziu CNN vysokopostavený predstaviteľ americkej armády, ktorý chcel zostať v anonymite. USA sa pri stratégii atómového odstrašenia opierajú o takzvanú jadrovú triádu. Tvoria ju strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si jadrovú triádu na videu Pentagónu. / Zdroj: Pentagón

Ruský prezident Vladimir Putin začiatkom roka oznámil, že plánuje v Bielorusku, ktoré je spojencom Ruska, rozmiestniť jadrové zbrane krátkeho doletu. Putin trval na tom, že budú aj po prevoze do Bieloruska pod kontrolou Ruska.

Lukašenko však zdôraznil, že to on požiadal Putina o rozmiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku. „Verím, že nikto nebude ochotný bojovať s krajinou, ktorá má tieto zbrane. Sú to zbrane na odstrašenie,“ povedal.

Šéf Kremľa počas júnového stretnutia s Lukašenkom uviedol, že výstavba skladovacích zariadení určených pre jadrové zbrane bude ukončená do 7. alebo 8. júla a jadrové zbrane budú do Bieloruska prevezené krátko po tom, pripomína agentúra AFP.