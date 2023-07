Lukašenko: Nie som diktátor a ak áno, určite nie posledný v Európe

Šesťdesiatosemročný Lukašenko vládne v Bielorusku železnou rukou už od roku 1994. Keď sa ho reportér agentúry Reuters na tlačovej konferencii vo štvrtok spýtal, čo si myslí o tom, že je považovaný za posledného európskeho diktátora a či ho neznepokojuje, čo bude po skončení jeho vlády s Bieloruskom, Lukašenko odpovedal, že ak by bol diktátorom, redaktor by sa za túto otázku musel ospravedlniť.

„Ako poslednému diktátorovi v Európe by ste sa mi mali ospravedlniť. Nie som diktátor. A ak som diktátor, tak potom nie posledný,“ uviedol Lukašenko pred novinármi v Paláci nezávislosti v Minsku.

„Moc nie daná na to, aby sa váľala v špine. Ja nerozhodujem o tom, či som alebo nie som pri moci… To ľudia mi zverili tento dôležitý úrad,“ uviedol Lukašenko.

Bieloruský líder zároveň upriamil pozornosť na to, že v Bielorusku je v súčasnosti menej ako 22-tisíc väzňov, pričom pred 29 rokmi, keď nastúpil do úradu, ich bolo približne 50-tisíc. „Pravdepodobne nie som veľmi silný diktátor,“ zhodnotil.

Podľa opozičných lídrov, z ktorých väčšina dnes žije v exile, Lukašenko opakovane manipuloval voľby a Bielorusko podriadil Rusku. Lukašenko a jeho stúpenci to však popierajú a tvrdia, že väčšina voličov ho podporila preto, že previedol krajinu búrlivým obdobím po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991.

Lukašenko však vo štvrtok priznal, že ho naozaj znepokojuje osud jeho krajiny a už rozmýšľali nad tým, ako by prežil zvyšok života, keby nebol pri moci. „Niekedy si sám kladiem túto otázku, no zastaví ma iná: Čo sa stane v budúcnosti? Nemyslím si, že som nenahraditeľný, no čo sa stane, ak príde niekto nový a ten všetko zničí?“ zamyslel sa.

V uplynulých mesiacoch sa špekulovalo o Lukašenkovom zdravotnom stave. Napríklad pri oslavách konca druhej svetovej vojny sa viezol autom na krátku vzdialenosť a nezúčastnil sa ani na obede, ktorý usporiadal ruský prezident Vladimir Putin. Vo štvrtok absolvoval triapolhodinovú tlačovú konferenciu, z ktorej odchádzal pokrivkávajúc. Poznamenal, že sa zranil pri futbale.