Ako dostať turistov na Krym? Cez vojnovú zónu, alebo s výsadkármi, radí Moskva

Bude to tak trocha adrenalínová dovolenka. Moskva si od zriadenie nových trás pre rekreantov na anektovaný ukrajinský polostrov sľubuje posilnenie vlasteneckého cítenia občanov a najmä uvoľnenie Kerčského mostu pre vojnovú logistiku.

Ruské ministerstvo dopravy navrhlo prevážať dovolenkárov na anektovaný ukrajinský polostrov vojnovými loďami. Krasnodarský gubernátor zase odporúča turistom, aby sa na Krym dopravili obchádzkou cez obsadené ukrajinské územia.

Tieto návrhy zazneli na videokonferencii šéfa Kremľa Vladimira Putina s vládnymi predstaviteľmi potom, čo začiatok letnej sezóny poznačili mnohokilometrové dopravné zápchy na Kerčskom moste zo strany ruskej pevniny.

„Hovoril som s (ministrom obrany) Sergejom Šojguom, v prípade potreby nám poskytne dve veľké výsadkárske lode, z ktorých každá pojme 40 vozidiel. Ak vykonajú päť plavieb denne, na každú výsadkársku loď to bude ďalších 200 vozidiel, čiže vo všeobecnosti budeme môcť preplaviť až 1000 vozidiel,“ citoval ministra dopravy Vitalija Savelieva z porady s Putinom denník Moscow Times.

Podľa oficiálnych údajov má Čiernomorská flotila šesť veľkých výsadkárskych lodí. Civilná lodná doprava má obmedzené kapacity. Od piatka síc začína nepretržite premávať trajekt Kerčinskij-2, ktorý s dvesto vozidlami môže denne vykonať päť spiatočných plavieb, v čase letnej špičky však ani to zjavne nebude stačiť.

Niekoľkokilometrová zápcha pri Kerčskom moste sa vytvorila začiatkom júla pre sprísnenie pravidiel bezpečnostnej kontroly áut, zavedenej po výbuchu vlani na jeseň. Ten na dlhé týždne vyradil pre Moskvu strategicky kľúčový most z prevádzky. Krymský polostrov je pre turistov prístupný len vlakom, autom, alebo trajektom, keďže letecká doprava je pozastavená z dôvodu vyše 16 mesiacov trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu.

V pondelok dosiahla kolóna áut na brehu v Krasnodarskej oblasti až 13 kilometrov. Moskvou dosadený šéf krymského ministerstva dopravy Nikolaj Lukašenko odhadol čakaciu dobu v rade na minimálne päť hodín. O deň neskôr dĺžka zápchy, v ktorej uviazlo viac ako 1 500 vozidiel, dosiahla osem kilometrov. Vo štvrtok síce úrady hlásili už plynulejšiu dopravu, ale najmä cez víkendy, v čase striedania turnusov, sa očakáva opakovanie závažných problémov.

Putin nariadil maximalizovať využívanie trajektov na odľahčenie premávky na moste. Tiež odporučil zvážiť myšlienku posielania turistov na Krym cez anektované ukrajinské regióny. Tie sú však denne ostreľované, upozorňujú nezávislé ruské telegramové kanály.

„Nebude to a pre vás ani pre mňa vecou hrdosti, ak sa nebudú dodržiavať bezpečnostné opatrenia pre našich občanov smerujúcich na dovolenku. Túto situáciu musíme posúdiť zo všetkých uhlov pohľadu, ale, samozrejme, treba využiť všetky príležitosti,“ povedal prezident.

Ako obchádzka Kerčského mostu sa má pre turistov čoskoro otvoriť doprava pozdĺž Chersonského mosta.

Gubernátor Krasnodarského kraja spomenul prínos navrhovanej obchádzky aj pre utuženie vlasteneckého cítenia občanov. „Myslím si, že motoristi z celej krajiny budú hrdí na to, že môžu prechádzať cez nové ruské územia, a pre obyvateľov týchto území bude tiež dôležité, aby turisti a dovolenkári zo všetkých regiónov krajiny prechádzali cez ich územie,“ vyhlásil.

Provládni komentátori nadšene privítali túto myšlienku. Podľa nich by cestovanie po anektovaných územiach malo konečne presvedčiť obyvateľstvo, že tieto ukrajinské oblasti patria Rusku.

„Bol by to dôležitý psychologický test. Máme dosť veľa ľudí, ktorí si stále nezvykli na to, že Záporožie, či Chersonská oblasť je naše územie. Stále je tu ten zvláštny výraz ,nové územia', hoci sú nové už od 18. storočia,“ napísal na Telegrame nacionalistický publicista Jegor Cholmogorov.

Viacerí experti ale upozorňujú, že je to príliš nebezpečný nápad. „Od začiatku júna sa osady, cez ktoré vedie cesta na Krym z Ruska cez anektované územia, dostali pod paľbu ukrajinských ozbrojených síl viac ako 20-krát. Podľa služby Liveuamap boli najčastejšie napadnuté mestá a dediny pozdĺž diaľnice E105,“ varoval telegramový kanál Važnyje istorii.

Politológ Ivan Preobraženskij netají svoje znechutenie nad zvrátenosťou úvah vládnych úradníkov. „Nie je nič prekvapujúce na tom, že štátna moc kašle na to, a mnohí Rusi na to tiež kašlú, že budú doslova cestovať cez mŕtvoly, ktoré sa pravdepodobne ešte nerozložili, a to všetko sa skutočne stane, keďže ,Putin povedal',“ napísal v pražskom exile pôsobiaci profesor na Telegrame.

Ukrajinský vojenský analytik Olexandr Musienko snahu Moskvy presmerovať turistov z Kerčského mosta na obchádzky cez okupované územia spája s jej obavami z ukrajinskej protiofenzívy.

"Tento most je pre nich dôležitý z hľadiska logistiky na Krym, pretože na polostrove je veľa vojenských základní a zariadení, kde sa dá skladovať munícia a zbrane. Preto je pre Rusko dôležité, aby malo viac-menej voľný priechod, aby mohlo vyhovieť potrebám okupantov na Kryme,“ povedal Musienko pre agentúru RBK-Ukrajina.

Rusi využívajú na vojenské zásobovanie okupovaného Krymu most i námorné spojenie. Pozemná komunikácia s Krymom však pre nich zostáva prioritou, takže chcú byť schopní zabezpečiť rýchlu prepravu.

Mosty sú navyše veľmi zraniteľné, odkedy Kyjev dostal od Londýna riadené strely Storm shadow s doletom vyše 250 kilometrov. Raketový útok napríklad minulý mesiac vyradil z prevádzky most cez Sivašský záliv v Azovskom mori na anektovaný Krym.

"Ruské velenie sa bojí, že len čo ukrajinské jednotky prelomia prvú obrannú líniu nepriateľa na juhu, tak sa dokážu uchytiť v pozíciách a pokračovať v postupe v operačnom priestore, čím sa im otvorí v mnohých oblastiach možnosť prerušiť logistiku a odrezať ju od ruských jednotiek,“ vysvetlil expert.

Môžu Rusi použiť svojich turistov ako civilné ľudské štíty? Analytik Musienko to nepovažuje za účinný variant. „Nebudeme udierať na cestách,“ predpovedá. „Naším cieľom môžu byť mosty, vojenské objekty okupantov, železnica, ale naším cieľom určite nebudú civilisti,“ vysvetlil expert.

Kyjev však už ruských turistov varoval pred cestami na Krym. Ukrajinské ministerstvo obrany vystríhalo dovolenkárov z agresorskej krajiny, aby sa krymským plážam vyhli.

„Už minulé leto sme vás varovali, aby ste sa držali ďalej od Krymu. Naša predpoveď na túto sezónu hovorí o búrlivom počasí,“ uviedol rezort obrany vo videu na Twitteri. Klip, ktorý zobrazuje ako turisti s hrôzou sledujú ukrajinské útoky na Krym, hudobne podfarbuje pesnička Holiday od americkej speváčky Madonny.