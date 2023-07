"Toto nie je konflikt, ale vojna." Zelenskyj sa počas návštevy Sofie pochytil s prezidentom Radevom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa počas štvrtkovej návštevy Sofie stretol so svojím bulharským náprotivkom Rumenom Radevom. Zelenského nahnevalo Radevove vyjadrenie, kde okrem iného uviedol, že "konflikt nemá vojenské riešenie". "Toto nie je konflikt, ale vojna," oponoval mu ukrajinský prezident.

O slovnej výmene medzi oboma štátnikmi informovali bulharské médiá aj server Politico. Bulharský prezident následne požiadal televíznych kameramanov, aby miestnosť v prezidentskom paláci, kde sa schôdzka konala, opustili.

Ukrajinský prezident navštívil Bulharsko najmä pre to, aby sa stretol so zástupcami novej prozápadnej vlády premiéra Nikolaja Denkova. Nový minister obrany Todor Tagarev pred pár dňami v rozhovore so štátnou televíziou BNT uviedol, že Bulharsko tento rok navýši vojenskú pomoc Ukrajine. Dodal, že zbrane budú poslané potom, čo Sofia dokončí analýzu potrieb ukrajinskej armády a tiež toho, akú pomoc je bulharská armáda schopná poskytnúť.

Foto: SITA/AP, Valentina Petrova Volodymyr Zelenskyj / Rumen Radev / Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a bulharský premiér Nikolaj Denkov počas podpisu memoranda v Sofii 6. júla 2023

Bulharský prezident Rumen Radev býva na rozdiel od vlády označovaný za proruského a stavia sa odmietavo k vyzbrojovaniu Kyjeva. Ako popísal server Politico, stretnutie s Radevom dopadlo ešte horšie, než sa čakalo.

Ukrajinská delegácia oblečená v kaki zelenej sedela pri dlhom stole s kamennou tvárou, občas robila grimasy a písala si poznámky. Oproti nim sedel Radevov tím a bulharský prezident Ukrajincom okrem iného hovoril, že „neexistuje žiadne vojenské riešenie“ a že „viac a viac zbraní to nerieši“.

Zelenskyj na jeho slová reagoval odmerane s náznakom opovrhnutia. „Nedaj bože, aby vás stretla nejaká tragédia a vy ste boli na mojom mieste,“ povedal ukrajinský prezident. „A ak by vám nepomohli ľudia, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty, čo by ste urobili? Povedali by ste: Putin, prosím, vezmite si bulharské územie?“ pokračoval.

Foto: SITA/AP, Valentina Petrova Rumen Radev Bulharský prezident Rumen Radev

„Nie, vy, ako skutočný prezident, som si istý, že by ste nedopustili kompromis s vašou nezávislosťou. Je vaším právom nepodporovať pomoc pre Ukrajinu. Ale bol by som naozaj rád, aby ste mi správne rozumel,“ povedal Zelenskyj, podľa Politica ironicky. Radev bol Zelenského reakciou prekvapený, a tak radšej často pozeral do svojho papiera s poznámkami.

Ukrajinský prezident svoj bulharský náprotivok skritizoval aj za to, že inváziu Moskvy na Ukrajinu opisoval ako „konflikt“ namiesto vojny. Zavrhol tiež Radevov návrh diplomatického riešenia. „Akú diplomaciu by sme mali ešte použiť?“ pýtal sa a ako príklad uviedol situáciu v Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorú Rusi okupujú.

OSN sa podľa neho snaží s Ruskom rokovať, ale k ničomu to nevedie. Ďalším príkladom je podľa neho aj obilná dohoda. Tam sa tiež nedá s Moskvou dohodnúť a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a generálny tajomník OSN António Guterres už podľa Zelenského „nevedia, čo majú robiť“.

„Vladimir Putin nevedie len vojnu, nedá si pokoj, kým nás nezabije. S ním nemôžete vyjednávať,“ uviedol Zelenskyj s tým, že v roku 2014 a 2015 bolo uzavretých niekoľko dohôd týkajúcich sa Ruska a Ukrajiny, ale ukázalo sa, že si tak Moskva iba „kupovala čas na to, aby sa vybavila zbraňami a zničila nás“. „My len chceme žiť,“ dodal ukrajinský prezident.

„Ukrajina a NATO by mali zdieľať svoje hodnoty. Nemôže to byť inak. Nemôžete podporovať Rusko a podporovať vyváženú pozíciu, pretože Rusko chce zničiť NATO, chce zničiť Európu a Európsku úniu, to sú ich ciele. Chápete ma?“ povedal tiež Zelenskyj. Radev na jeho slová reagoval s tým, že má určitý návrh, ale kým bude pokračovať, požiadal televíznych kameramanov, aby miestnosť opustili.