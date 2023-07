Výbušniny? Na satelitných snímkach bloku Záporožskej elektrárne vidieť neznáme objekty na streche

Na satelitných snímkach Záporožskej jadrovej elektrárne vytvorených v stredu ráno sú na streche štvrtého reaktora vidieť neidentifikovateľné biele objekty. S odvolaním sa na spoločnosť Planet Labs na to upozornila stanica Sky News.

Planet Labs PBC via AP

Foto: Planet Labs PBC via AP

Snímky mali byť zhotovené deň po tom, čo Ukrajina varovala, že Rusi, ktorí elektráreň okupujú, umiestnili na strechu tretieho a štvrtého reaktora cudzie predmety podobné výbušným zariadeniam.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), ktorá má v jadrovom zariadení tím pozorovateľov, čaká na vybavenie povolenia na prístup na strechu dvoch reaktorov, aby situáciu mohla preveriť na mieste.

Hrozí v Záporoží jadrová katastrofa? Vieme o rizikách, hovorí šéf atómovej misie

Na najzreteľnejšej zo snímok, ktorá bola zhotovená 5. júla o 07:51 GMT (09:51 SELČ) je vidieť päť bielych objektov na streche štvrtého reaktora. Na snímke, ktorá bola zhotovená o niečo neskôr, konkrétne o 10:16 GMT (12:16 SELČ) už sú vidieť len tri objekty na streche rovnakého reaktora.

Na najskoršej snímke, ktorú Planet Labs označila časom 05:27 GMT (07:27 SELČ), pritom žiadne biele objekty vidieť nie sú. Mohlo by to byť spôsobené kvôli zmenám svetla, ale s istotou to povedať nemožno. Na streche tretieho reaktora podľa snímok Planet Labs poskytnutých stanici Sky News žiadne zmeny vidieť nie sú.

Agentúra AP v stredu informovala, že preskúmala satelitné snímky elektrárne urobené v pondelok a stredu a že na strechách blokov žiadne viditeľné zmeny nezaznamenala.

V utorok generálny štáb ukrajinskej armády vyhlásil, že Rusi umiestnili na strechu dvoch reaktorov predmety podobné výbušným zariadeniam a že ich prípadný výbuch by mohol vytvoriť zdanie, že ukrajinské sily elektráreň ostreľujú.

Informáciu potom zopakoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov povedal agentúre Reuters, že hrozba ruského útoku na Záporožskú jadrovú elektráreň sa znižuje, ale úplne vylúčiť útok nemožno.

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi vo vyhlásení oznámil, že dúfa v skoré udelenie prístupu predstaviteľom agentúry na strechu tretieho a štvrtého reaktora.

„Naši odborníci musia mať možnosť overiť fakty v teréne,“ povedal Grossi stanici Sky News. Doplnil, že špecialisti agentúry dostali v minulých týždňoch rozšírený prístup na niektoré miesta areálu a že tam nenašli nič, čo by nasvedčovalo prítomnosť mín či výbušných zariadení.