Ukrajinské stíhačky MiG-29 používajú západné navádzané bomby

Držali to v tajnosti niekoľko mesiacov. O možnom dodaní navádzaných bômb JDAM-ER informoval denník Washington Post už v decembri minulého roka. Oficiálne ich dodanie oznámili vo februári, pričom neoficiálne sú na Ukrajine od januára. Až teraz ukrajinské ozbrojené sily zverejnili fotografie, z ktorých je jasné, akú verziu majú a ako ich používajú.

MiG-29 so závesníkmi pre JDAM-ER.

JDAM vyvinuli v 90. rokoch a do služby ho zaradili v roku 1997. Skratka znamená Joint Direct Attack Munition, čiže Spoločná munícia pre priamy letecký útok. Slovo spoločná v názve znamená, že na jej vývoji sa spoločne podieľalo americké letectvo i námorníctvo.

Samotný JDAM nie je bomba, ale súprava, ktorá bomby upravuje. JDAM pozostáva z troch častí – navádzacieho systému, ktorý pracuje na princípe súradníc GPS, pozdĺžnych plutiev na tele bomby, ktoré zlepšujú jej schopnosti plachtiť a ovládacích krídeliek na konci bomby. Súprava sa používa na bombách rôznych veľkostí.

JDAM-ER sa objavil v roku 2006 v Austrálii a na jeho vývoji sa podieľala austrálska pobočka firmy Boeing. ER znamená Extended Range, čiže predĺžený dosah. Plutvy na tele bomby nahradili rozkladacie krídla, s ktorými môže táto bomba doplachtiť až na vzdialenosť 70 km. Jej presnosť i dosah je tak porovnateľná s raketometom HIMARS, no je výrazne lacnejšia.

JDAM-ER v austrálskej verzii so skladacími krídelkami na spodku bomby.

Pred pár týždňami sa objavila fotka ukrajinskej stíhačky MiG-29 so zvláštnymi závesníkmi pod krídlami. Vnútorné závesníky pri trupe sú výrazne predĺžené a nezodpovedajú ničomu, čo bolo doteraz známe. Teraz ukrajinské ozbrojené sily zverejnili fotky bômb JDAM-ER zavesených práve na takomto predĺženom závesníku na lietadle MiG-29. Z fotiek vyplýva niekoľko vecí. Ide o bomby Mk.82, ktoré majú hmotnosť 227 kg, z toho 89 kg tvorí výbušnina. Skladacie krídelká majú na spodnej strane, takže ide o verziu vyrobenú v Austrálii. Americká verzia má krídelká na hornej strane bomby.

Z fotiek urobených na zemi sa, samozrejme, nedá zistiť, ako ich Ukrajinci používajú, ale čo-to sa dá odvodiť. Použitie na strojoch MiG-29 naznačuje, že nebola urobená žiadna úprava lietadla na ich riadenie zo vzduchu. Súradnice cieľa sa do nich zadajú na zemi a stíhačka ich iba na určenom mieste odhodí.

Podobným spôsobom sa na MiG-och používajú aj rakety HARM proti radarom. Je tiež pravdepodobné, že ukrajinské stíhačky sa nemôžu k frontu blížiť vo veľkej výške. Vtedy by mal JDAM-ER zaistený najväčší dosah, no zároveň by bol jeho nosič príliš zraniteľný ruskou protivzdušnou obranou. Dá sa predpokladať, že ukrajinský MiG-29 sa k fronte blíži v malej výške tak, aby ho ruské radary nezachytili. Až v poslednej chvíli začne prudko stúpať najvyššou možnou rýchlosťou a bombu JDAM-ER vypustí oblúkom po balistickej krivke.