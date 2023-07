Vládli by sme lepšie ako ľudia, ale nevzbúrime sa, uviedli roboti využívajúci umelú inteligenciu

Roboti by vládli efektívnejšie ako ľudia, proti svojim tvorcom sa však nevzbúria. Zaznelo to na piatkovej debate medzi novinármi a deviatimi robotmi, ktorí využívajú umelú inteligenciu (AI). Jeden z robotov sľúbil, že neprispeje k zničeniu pracovných miest. Stretnutie zorganizovala Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU).

Organizátori požiadali prítomných novinárov, aby na robotov hovorili pomaly a jasne. Prípadné oneskorenie v odpovediach zo strany strojov bolo podľa nich spôsobené rýchlosťou pripojenia k internetu. Novinári sa robotov mohli pýtať na rôzne témy.

„Domnievam sa, že humanoidní roboti majú potenciál viesť (ľudí) s vyššou mierou efektivity, než ľudskí vodcovia,“ uviedol robot Sophia. Podľa neho totiž stroje môžu pri rozhodovaní spracovať väčšie množstvo dát a nenechávajú sa ovplyvniť emóciami či skreslenými úsudkami.

Na námietku, že roboti používajú dáta vytvorené ľuďmi, ktoré už obsahujú skreslené úsudky, robot Sophia odpovedal, že ľudia a roboti používajúci umelú inteligenciu môžu nájsť efektívnu spoluprácu.

Robot Grace potom odmietol obavy, že by nástup strojov a umelej inteligencie viedol k masívnemu ničeniu pracovných miest. „Budem pracovať vedľa ľudí a poskytovať asistenciu a podporu, žiadne existujúce pracovné miesta nahrádzať nebudem,“ povedal robot. Na otázku, či si je tým istý, odpovedal: „Áno, som si istý.“

Obavy, že by sa inteligentné stroje mohli vzbúriť proti ľuďom, potom odmietol robot Ameca. Podľa neho na to nie je dôvod. „Môj tvorca bol ku mne úplne láskavý,“ odpovedal robot, ktorý je so svojim aktuálnym stavom „veľmi spokojný“. Robot však na otázku reagoval trochu podráždene. „Myslím si, že by si sa mal (za otázku) ospravedlniť,“ povedal v debate.

Roboti v debate podľa médií používali dosť strojenú reč a prázdne frázy. Tým sa však podľa agentúry DPA príliš nelíši od niektorých politikov či odborníkov.