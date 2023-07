Veliteľ Azova chce po návrate z Turecka znovu bojovať proti Rusku

Veliteľ ukrajinského pluku Azov, ktorý sa v sobotu vrátil do vlasti z Turecka spolu so štyrmi spolubojovníkmi a prezidentom Volodymyrom Zelenským, chce späť na front.

„Samozrejme. Kvôli tomu sme sa na Ukrajinu vrátili. Je to náš hlavný cieľ,“ povedal Denys Prokopenko v Ľvove novinárom podľa agentúry Interfax-Ukrajina. Piati velitelia, ktorí spoločne s ďalšími vojakmi vlani bránili do konca bitky o Mariupoľ tamojšie železiarne a oceliarne Azovstaľ, sú na Ukrajine mnohými oslavovaní ako hrdinovia.

Vojna trvá 500 dní. Zelenskyj sa prihlásil z oslobodeného Hadieho ostrova Video Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa svetu prihlásil z oslobodeného Hadieho ostrova v Čiernom mori, ktorý je symbolom ukrajinského odporu proti ruskej agresii. Na začiatku ruskej invázie minulý rok vo februári sa tamojšia ukrajinská posádka odmietla vzdať a okupantom odkázala, aby ich lode išli do... Ukrajincom sa potom podarilo oslobodiť ostrov vlani v júni. / Zdroj: Twitter Volodymyra Zelenského

„Som pevne presvedčený, že armáda je tímová práca. A dnes sme s vami, budeme pokračovať v boji. V boji rozhodne ešte povieme svoje slovo. Dnes je hlavné to, že ukrajinská armáda prevzala strategickú iniciatívu na frontovej línii. A každý deň postupujeme vpred, ničíme nepriateľa, oslobodzujeme dočasne okupované územia,“ povedal Prokopenko v sobotu večer po návrate na ukrajinské územie.

Pätica veliteľov do západoukrajinského mesta dorazila v 500. deň ruskej invázie, prišla s prezidentom Zelenským, ktorý ich dopravil z Turecka najprv do Poľska, a to českým vládnym špeciálom. Tým ukrajinská hlava štátu v predchádzajúcich dňoch cestovala najprv z Bulharska do Česka a potom sa vypravila na návštevu Slovenska a Turecka, kde Zelenskyj rokoval so svojím náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ukrajinskí velitelia v tejto krajine pobývali od svojho prepustenia z ruského zajatia v septembri minulého roka.

Čítajte viac Ukrajina sa bráni ruskej agresii už 500 dní. Zelenskyj ukázal video z Hadieho ostrova

Vojaci Denys Prokopenko, Svjatoslav Palamar, Serhij Volynskyj, Oleh Chomenko a Denys Šleha stáli vlani na čele niekoľkotýždňového ukrajinského odporu proti ruským silám z bunkrov a tunelov pod obrími oceliarňami v Mariupole, strategickom prístave na juhu Ukrajiny. V máji sa s ďalšími spolubojovníkmi na rozkaz ukrajinskej armády vzdali.

Švédske bojové vozidlá už na Ukrajine nasadili proti Rusom Video Zdroj: Twitter Olexija Reznikova

V septembri prišla správa o výmene zajatcov, pri ktorej sa Kyjevu podarilo dostať z ruského zajatia 215 ľudí vrátane spomínaných piatich veliteľov, a to výmenou za 55 ruských alebo proruských zajatcov a oligarchu Viktora Medvedčuka. Zelenskyj potom vyhlásil, že pätica bude do konca vojny žiť v Turecku. Podľa agentúry Reuters to bola jedna z podmienok výmeny, ktorú sprostredkovala Ankara.

V sobotu ukrajinský prezident oznámil, že piatich veliteľov vezie do vlasti. V Ľvove poďakoval Erdoganovi za pomoc pri zabezpečení ich prepustenia a sľúbil dostať domov zvyšných vojnových zajatcov. Kremeľ návrat päťky na Ukrajinu skritizoval ako porušenie dohody. „Nikto nás o tom neinformoval. Podľa dohody mali títo lídri zostať na území Turecka až do konca konfliktu,“ povedal agentúre RIA Novosti hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.