Prigožin a vagnerovci sú pre Putina naďalej hrozbou

Ruská žoldnierska vagnerova skupina vedená Jevgenijom Prigožinom naďalej predstavuje potenciálnu hrozbu pre šéfa Kremľa Vladimira Putina a jeho mocenský aparát. Píše sa to v najnovšej analýze amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) so sídlom vo Washingtone, informuje v nedeľu agentúra DPA.

Vagnerovcom sa venuje aj najnovšia analýza britského ministerstva obrany, ktorá sa zakladá na poznatkoch tajných služieb.

„Putin naďalej umožňuje vagnerovcom a Prigožinovi pôsobiť v Rusku a tým byť potenciálnou hrozbou pre jeho režim,“ píšu experti z ISW. Po pokuse o vzburu spred mesiaca, ku ktorej sa odhadom pripojilo 25 000 žoldnierov, sa Prigožin a velitelia vagnerovcov mohli voľne pohybovať v Rusku. Podľa ISW má Putin buď pozoruhodnú dôveru v sľúbenú Prigožinovu lojalitu, alebo nie je schopný proti nim zasiahnuť.

Litva varuje pred vagnerovcami, nemeckí vojaci ju už chránia Video Litva tvrdí, že vagnerovskí žoldnieri v Bielorusku by mohli predstavovať nebezpečenstvo, a NATO bude musieť posilniť svoje východné krídlo. Nemecko práve poslalo do pobaltského štátu tisíc vojakov v rámci cvičenia Griffin Storm 23. Zdroj: NATO

ISW pripomína, že po vzbure Putin oficiálne prisľúbil Prigožinovi a jeho žoldnierom beztrestnosť. Žoldnierom ponúkol podpísanie zmlúv s ministerstvom obrany, stiahnutie na základne alebo do susedného Bieloruska. Podľa bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka však Prigožin ani jeho žoldnieri zatiaľ do jeho krajiny neprišli. Jeden z veliteľov vagnerovcov povedal, že bojovníci sú v súčasnosti až do augusta na dovolenke.

Prigožin žiadal, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done Video

Situácia okolo reorganizácie vagnerovej skupiny a jej presunu do Bieloruska môže byť podľa ISW nejasná až do jesene. Podrobnosti nie sú známe ani o dohode medzi Putinom a Prigožinom. „Ukrajina však už zo vzbury vyťažila a môže z nej ťažiť aj naďalej,“ uvádza sa v analýze ISW.

Britské ministerstvo obrany vo svojej analýze k vagnerovcom zverejnenej v nedeľu píše, že ruské štátne médiá reagovali na vzburu v troch etapách.

Výzva Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbure Video

Spočiatku ňou boli takmer určite prekvapené a neboli na ňu pripravené. Po jej nečakanom konci sa pokúsili „opraviť“ tvrdenia o pasivite bezpečnostných síl. Zazneli komentáre o triumfe Putina, ktorému sa podarilo zabrániť krviprelievaniu.

Takmer týždeň po vzbure začali vzburu bagatelizovať a Prigožina očierňovať. Účty vagnerovcov na platforme Telegram sa do značnej miery odmlčali, najmä z dôvodu zablokovania úradmi. Putin naopak vystupňoval svoju prítomnosť na verejnosti.