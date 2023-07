Nemeckí katolíci pre škandály hromadne vystupujú z cirkvi

Protest proti zneužívaniu detí v katolíckej cirkvi. V júni sa v Nemecku začal súd so zástupcami mníchovskej arcidiecézy, ktorých žalujú za to, že údajne kryli škandály cirkevných predstaviteľov.

„Katolícka cirkev zomiera mučivou smrťou pred očami verejnosti,“ zhodnotil pre nemeckú tlačovú agentúru DPA cirkevný právnik a teológ Thomas Schüller. Komentátor prestížneho denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung Tobias Schrörs si dokonca položil otázku, kto katolícku cirkev ešte potrebuje. „Nielenže sa jednoducho scvrkáva, ale je na najlepšej ceste k zániku,“ upozornil.

V Nemecku s vyše 83 miliónmi obyvateľov sa až 35 miliónov (42 percent) nehlási k žiadnemu náboženstvu, no z registrovaných cirkví je katolícka stále najsilnejšia. V uplynulom roku mala 20,9 milióna členov (24,8 percenta populácie), za ňou nasledovala evanjelická cirkev s 19 miliónmi veriacich (22,7 percenta). Ďalšie náboženské skupiny ako suniti, aleviti, novoapoštolská cirkev či budhisti sú oveľa menšie.

Škandály a zneužitia

Katolícku cirkev už dlhodobo trápia masové odchody veriacich. V roku 2019 ju opustilo 273-tisíc ľudí, o rok neskôr 221-tisíc, v roku 2021 vyše 359-tisíc a vlani rekordných takmer 523-tisíc členov. Ak sa k tomu priráta i prirodzený úbytok, tak v minulom roku stratila až 700-tisíc veriacich. Keby pokračoval taký vývoj, môže to ohroziť jej existenciu.

Spolu s odchádzajúcimi členmi totiž prichádza i o nemalé finančné príspevky – tzv. cirkevnú daň. V Nemecku štát síce cirkvi podporuje štedrými dotáciami, ale nie je to ako na Slovensku, kde stále neprebehla odluka cirkvi od štátu. Každému nemeckému členovi cirkvi sa tak z hrubého príjmu strháva istá čiastka na cirkevnú daň.

Pokiaľ ide o príčiny exodu veriacich, podľa analytikov sú na vine kauzy, ktorými katolícka cirkev pobúrila verejnosť. Zavážila najmä šokujúca správa z januára minulého roka, kde právnici zozbierali početné prípady sexuálneho zneužívania v mníchovsko-freisinskej arcidiecéze z rokov 1945 až 2019. Označili 497 obetí, z ktorých 60 percent tvorili deti vo veku osem až 14 rokov, ale aj 235 páchateľov z cirkevných kruhov.

Rozruch vyvolali informácie, že do kauzy je zapletený aj Joseph Ratzinger, teda emeritný pápež Benedikt XVI. Práve on totiž v rokoch 1977 až 1982 viedol spomenutú arcidiecézu. Podľa právnikov vedel o viacerých prípadoch zneužívania, no podozrivých kňazov kryl a nechal ich ďalej pôsobiť na svojich miestach. Benedikt XVI., ktorý zomrel vlani v decembri, zverejnené obvinenia odmietol. O ďalší škandál sa postaral kolínsky kardinál Rainer Maria Woelki. Prokuratúra ho vyšetruje pre obvinenia z nepravdivého čestného vyhlásenia. Policajti uňho pred pár dňami urobili raziu a v prípade dokázania viny mu hrozí trojročný trest za mrežami alebo vysoká pokuta. Aj v pozadí tohto prípadu stojí zneužívanie a spory o odškodnenie.

Podľa odborníkov boli práve tieto kauzy spúšťačmi masívneho odchodu veriacich. Potvrdzuje to aj fakt, že najviac katolíkov (vyše 51-tisíc) vystúpilo vlani z cirkvi v kolínskej arcidiecéze, ktorá je počtom členov najväčšia v Nemecku, a v mníchovsko-freisinskej diecéze (49-tisíc).

Cirkev bez vízie

Samotná cirkev zatiaľ nedáva najavo vážnejšie znepokojenie. Predseda DBK Georg Bätzing, ktorý vedie hesenské biskupstvo v Limburgu, napríklad vyhlásil, že štatistiky o vystúpeniach sú síce alarmujúce, ale nesmú sa dať nimi odradiť.

„Ľudia sa musia dozvedieť, že stojíme na ich strane a sme tu pre nich,“ citovali ho nemecké médiá. Predsedníčka Ústredného výboru nemeckých katolíkov Irme Stetter-Karpová, ktorá je zároveň sociologička, priznala, že čísla sú „smutné, no nie prekvapujúce“.

Ako vysvetlila, cirkev stratila dôveru veriacich najmä pre škandály týkajúce sa zneužívania. Vyčíta jej tiež to, že nie je dosť odhodlaná, aby presadila potrebné vízie pre budúcnosť kresťanstva. Katolícka cirkev však nie je jediná, ktorú trápi odlev členov. Až 380-tisíc ľudí vlani vystúpilo aj z evanjelickej cirkvi, čo je najviac v histórii. Na porovnanie: v roku 2005 ich odišlo asi 120-tisíc a pred dvoma rokmi 280-tisíc.

Evanjelická cirkev pritom nemusí čeliť škandálom, no kauzy katolíkov potápajú i ju. Predsedníčka rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku Annette Kurschus chce situáciu riešiť zmenami, ktoré vytvoria „vhodné ponuky pre všetky generácie a životné etapy“ veriacich.

Koľko ľudí vystúpilo z katolíckej cirkvi v Nemecku

Rok Počet vystúpení z cirkvi 2012 118 000 2013 179 000 2014 218 000 2015 182 000 2016 162 000 2017 168 000 2018 216 000 2019 273 000 2020 221 000 2021 359 000 2022 523 000

Zdroj: Deutsche Bischofskonferenz

Pozn.: Počty sú zaokrúhlené